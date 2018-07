Die Macht der Frauen stellen zahlreiche amerikanische Industriebetriebe in den Dienst der Arbeitsmoral. Wer für einen Verbesserungsvorschlag eine Prämie erhält, kann- damit rechnen, daß die Betriebsleitung seiner Frau aus dem gleichen Anlaß Blumen ins Haus schickt. Um Unfälle zu bekämpfen und für die Betriebssicherheit zu werben, ließ ein Chemiekonzern die Frauen der Mitarbeiter anrufen und nach der in der jeweiligen Arbeitswoche gültigen "Sicherheitsparole" fragen. Für jede richtige Antwort gab es eine elektrische Uhr. Man bemüht sich also, den Mitarbeiter auf dem Umweg über seine Frau anzuessieren. Der bisherige Erfolg soll alle Teile zufriedengestellt haben.

Diese "Macht der Frauen" wird bei uns noch nicht ganz so ernst genommen wie in Amerika. Und sie- gar in den Dienst der Betriebssicherheit zu stellen — auf diese Idee sind wir noch nicht gekommen, obwohl besonders in Großbetrieben, die gründlich nach den tieferen Ursachen der Unfälle unerklärlicher Unfälle nachweislich "auf das Konto Fast zwei Millionen Unfälle sind 1955 gemeldet worden. Mehr als fünfeinhalbtausend Menschen kamen infolge von Unfällen ums Leben. Rund 830 Mill. DM mußten die Berufsgenossenschaften für Heilverfahren, Unterstützungen und Renten aufwenden. Bemerkenswert ist hierbei, daß nicht etwa unzulängliche Sicherheitsvorschriften oder technische Mängel die Hauptursache der Unfälle waren, sondern eher Nachlässigkeit, mangelnde Umsicht und — menschliche Fehlreaktionen. Eine Bestätigung für diese Feststellung ergibt sich z. B. aus einem Jahresbericht der Gewerbeaufsicht. Danach wurden nur 27 v. H der Unfälle durch sachliche Mängel, etwa durch nicht vorhandene Schutzvorrichtungen, durch die unzulängliche Bauart von Maschinen, sowie durch ungeeignete Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen verursacht. Den Hauptanteil an den Unfallursachen aber — nämlich 73 v. H — haben persönliche Mängel. Und da spielen die häuslichen Angelegenheiten eine beachtliche Rolle. Fachleute, die sich mitder Erforschung der Unfallursachen befassen, wissen längst, daß Menschen in erregtem Gemütszustand, in Angst und Zorn, ja überhaupt in jeglicher Art von seelischem Spannungszustand, besonders sogenannten "seelischen Unfallbereitschaft". Selbst Menschen, die sonst ruhig, zuverlässig und ausDgeglichen sind, verlieren ihre Konzentration und Arbeitssicherheit, wenn sie von persönlichen Problemen belastet werden. Bei manchem Unfall, den man sich "eigentlich nicht erklären" konnte, hat sich schließlich als Ursache ein vorausgegangener häuslicher Streit herausgestellt. Die Sozialreferenten und Sicherheitsingenieure der Betriebe haben auch oft schon wirtschaftliche Sorgen als Unfallursache feststellen müssen. Männer, derer. Frauen nicht zu wirtschaften vermögen, könner. sich mit ihren Gedanken nicht auf die Arbeit konzentrieren. Auch zerrüttete Ehen und Erziehungsschwierigkeiten mit den Kindern führen zu einer "Unfallbereitschaft" — selbstverständlich auch bei der von häuslichen Problemen belasteten erwerbstätigen Frau. Wenn die Frauen trotzdem verhältnismäßig weniger Unfälle haben als die Männer, so liegt es u a auch daran, daß die Frauen im allgemeinen weniger gefährliche Arbeiten verrichten.

Aber den Gewerbeaufsichtsämtern macht der