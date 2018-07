Von der Schleswig-Holsteinischen Westbank wurde die in den Börsensälen kursierende und von uns im letzten Börsenbericht aufgezeichnete Version von einer erwogenen Kapitalerhöhung (Gratisaktien!) strikt dementiert. Der Kurs wurde daraufhin nicht mehr heraufgesetzt.

51 v. H. am AK der Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen, hat die Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, erworben bzw. den Erwerb sichergestellt. über die Absicht hatten wir bereits im Frühjahr berichtet. Der Kurs der Siegerland-Aktien ist auf diese Nachricht hin bereits kräfig gefallen. 34 v. H. des über 46 Mill. DM lautenden Siegerland-AK befinden sich in Händen der August Thyssen-Hütte AG, die seinerzeit ihr Paket aus dem Besitz der Allianzversicherungs AG, München, erworben hatte, über die Frage, wie man späterhin die freien Aktionäre zu behandeln gedenkt, haben zwischen den beiden beherrschenden Gruppen noch keine Verhandlungen stattgefunden.

Dr. h. c. Fritz Aurel Goergen, ehemaliger Generaldirektor der Phoenix-Rheinrohr AG, hat einen neuen Tätigkeitsbereich übernommen. Er, der wegen sachlicher Differenzen mit dem Phoenix-Rheinrohr-AR am 30. September dort offiziell ausschied, ist als Generalbevollmächtigter bei der Firma Rudolf Oetker, Bielefeld, eingetreten. Weitere Generalbevollmächtigte bei Oetker sind: Theodor Delius und Wilhelm Kebschull. Die Oetker-Interessen liegen nicht nur in der Nahrungsmittelindustrie, sondern vor allem auch in der Brauwirtschaft und in der Schiffahrt.

Die Haake-Beck Brauerei AG, Bremen, trat als erste bremische Industriegesellschaft nach dem Kriege mit einer 8prozentigen Anleihe im Betrag von 4 Mill. DM zum Ausgabekurs von 99 v. H. an den Kapitalmarkt heran. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 20 Jahre. Sie soll nach fünf tilgungsfreien Jahren durch jährliche Auslosung in 15 Jahren zum Nennwert zurückgezahlt werden. Die Anleihe ist erststellig hypothekarisch gesichert und deckungsstockfähig. Die Einführung an den Börsen von Bremen und Hamburg wird beantragt. (AK-Vors. Hermann Marwede; Vorst.-Vors. Tom Grobien.)