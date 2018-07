Die neuen Banknoten, die am letzten Sonntag von der Ostzonen-Regierung im Umtausch gegen die „legalen“ Geldbestände der Bevölkerung ausgegeben worden sind, tragen die Jahreszahl 1955. Damit ist der eindeutige Beweis dafür erbracht, daß Herr Grotewohl und sein Regime einen solchen Überraschungscoup schon seit Jahren geplant haben – wenn es auch immer wieder abgestritten worden ist, wenn auch die gelegentlichen Hinweise auf derartige Pläne von Pankow aus stets als „Hirngespinste“ und „böswillige Verleumdungen“ bezeichnet wurden. Daß – wieder einmal mehr! – die Unglaubwürdigkeit des ostzonalen Regimes durch diese Umtauschaktion drastisch erwiesen worden ist, scheint uns ein propagandistisch wichtiges Nebenprodukt jener Gewaltmethoden zu sein, die ja überall jenseits wie diesseits der Zonengrenzen eine erbitterte und empörte Reaktion ausgelöst haben.

Fragt man sich nun, welche Motive bestimmend für ein solch unpopuläres und dem ökonomischen Erfolg nach dubioses Experiment gewesen sein können, so braucht man sich mit den törichten Argumenten („Der Westen hat unsere wertvolle Ostmark gehortet!“) der ostzonalen Sprecher nicht lange aufzuhalten. In erster Linie ging es ja wohl darum, den „Untertanen“ durch eine solche Terror-Aktion nachdrücklich zu demonstrieren, wie riskant es ist, irgendwelche regierungsseitigen Anordnungen nicht auszuführen: hier also speziell die Anordnung, alle die Grenze von 300 Ostmark übersteigenden Barbestände „auf Konto einzuzahlen“. Sinn dieser Anordnung war es ursprünglich, den Notenumlauf möglichst niedrig und unter ständiger Kontrolle zu halten. Die primitive Quantitätstheorie, die hinter der Auffassung steckt, daß „die Preise“ nicht in einem unerwünschten Maße steigen können, wenn ein Anwachsen der umlaufenden Geldmenge verhütet wird, übersieht freilich den entscheidend wichtigen Faktor, daß jede nominelle Erhöhung der Einkommen dann, wenn nicht gleichzeitig das („freie“) Warenangebot pari passu anwächst, zur Übernachfrage und damit zu Preissteigerungen bei allen „frei“ (oder „schwarz“) gehandelten Waren führen muß. Weil das so ist, wird sich die Umtäuschaktion auch sehr bald als ein Schlag ins Wasser erweisen: bei gleichbleibenden Nominal-Einkommen und gleichbleibendem Angebot an Waren (und Dienstleistungen) wird sich die alte Misere des inflationären Preisauftriebs sehr schnell wieder einstellen. Daß die sogenannten illegalen Reserven an („gehorteten“) Banknoten in Wege des Umtauschs ausgeschaltet worden sind, hat zwar die ruhende („potentielle“) Kaufkraft in einem einmaligen Schnitt beseitigt, hat aber damit nicht auch schon die Quelle der ständigen Übernach-.frage zum Versiegen gebracht, die in dem Mißverhältnis zwischen der Höhe der Nominaleinkommen und dem laufenden Angebot an Waren und Leistungen liegt.

Notenumlauf „bedrohlich hoch“

Diese Einsicht dürfte auch bei den klügeren Köpfen des Pankower Verwaltungsapparates anzutreffen sein. Wenn man sich trotzdem zu der „Kur am Symptom“ entschlossen hat, so mag dafür das Bestreben maßgebend gewesen sein, den Notenumlauf „wieder unter Kontrolle zu bringen“, um das Ärgernis zu beseitigen, daß die Ausweise de – Deutschen Notenbank (Ost) – entgegen allen Ankündigungen, daß ein sozialistisches Regime „natürlich“ auch die Geldmenge regulieren (und richtig regulieren!) könne – bedrohlich wachsende Umlaufsziffern zeigten. Ende August 1955 betrug der Notenumlauf 4,49 Mrd. Ostmark; bis zum gleicher Termin 1956 ist er um 176 Mill. und im Laufe eines weiteren Jahres um weitere 879 Mill. auf nunmehr 5,54 Mrd. Ostmark angestiegen. Angesichts dieser Entwicklung traten einige Finanzsachverständige für eine Abwertung ein, die aber Streiks hätte auslösen können. Man entschied sich dahei für den Vorschlag von Prof. Kohlmey, der – als Fachmann für die marxistische Geldtheorie – die Auffassung vertrat, daß der Geldumlauf der Zone „durch die kapitalistische Umwelt negativ beeinflußt“ worden sei, und man daher auch die „kapitalistische Umwelt“ büßen lassen solle. Dabei war für die Umtauschaktion mit maßgebend, daß man einmal feststellen wollte, was eigentlich in den Sparstrümpfen der Bevölkerung steckt oder in Westberlin und in der Bundesrepublik festliegt. Die Geldwirtschaft der Zone aber ist nicht – wie von Grotewohl behauptet – durch „die westdeutschen Banken und Kapitalisten durcheinandergebracht“ worden, sondern durch die Zuschüsse an die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, durch das Prämienwesen, durch die Subventionen, die an unrentabel arbeitende Staatsbetriebe gegeben werden müssen, und schließlich durch die Lohnausgleichszahlungen nach Einführung der 45-Stundenwoche.

Jeder andere Staat der Welt hätte in einer solchen Situation eine Abwertung vornehmen müssen. Die Zonenmachthaber konnten sie nur dadurch vermeiden, daß sie einen Teil der Bargeldreserven ihrer Bürger als ungültig erklärten. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet man es als betrügerischen Bankrott, wenn der Schuldner in der Absicht, seine Gläubiger zu benachteiligen, die Zahlungen einstellt, weil er durch eine unverantwortliche Wirtschaftsführung übermäßige Summen vergeudet hat...

Das Risiko der Wechselstuben

Die außerhalb des Zonengebietes (insbesondere in Westberlin) ansässigen Besitzer von Ostmark dürften, von wenigen Ausnahmen abgesehen, durch die Umtauschaktion nicht nennenswert betroffen worden sein. Jeder Geschäftsmann, bei dem Ostmark in Zahlung gegeben wurde, hat sich üblicherweise durch tägliche Verrechnung seiner Kassenbestände mit der nächsten Wechselstube gegen Verluste „abgesichert“. Auch die Wechselstuben und die Wechselkassen der westlichen Geschäftsbanken begnügten sich schon lange mit einem Mindestbestand an Ostmark, der allenfalls die Höhe einiger Tagesumsätze erreichte. Da diese Institute im ganzen Verlauf des vorigen Jahres nur den Ostmark-Gegenwert von 182 Mill. DM-West zu einem Durchschnittskurs von etwa eins zu vier umgetauscht haben, beläuft sich der Tagesumsatz auf 2,0 bis 2,5 Mill. Ostmark. Ost-Bewohner, denen es gelungen war, die erlaubte Grenze des Bargeldbesitzes von 300 Ostmark je Person zu überschreiten, haben dieses Geld entweder im eigenen Sparstrumpf behalten oder einer westlichen Bank übergeben. Dort hat man aber in Erwartung eines finanzpolitischen Raubüberfalles, wie er jetzt Wirklichkeit geworden ist, schon seit Jahren laufende Ostmarkkonten kaum noch und allenfalls – auf ausdrücklichen Wunsch der Einleger – Notendepots unterhalten, bis auf diese wenigen Ausnahmen aber die Ostmark in Westgeld umtauschen lassen, über das dann beliebig und risikofrei verfügt werden konnte. Bleibt noch die Lohnausgleichskasse für die Grenzgänger zu erwähnen, die monatlich auch nur wenige Millionen umgesetzt hat. Rechnet man diese außerhalb der Zone umlaufenden Ostmarkbeträge zusammen, und die bei westlichen Privatleuten wegen der äußerst beschränkten Verwertbarkeit zweifellos nur geringen vorhandenen Summen hinzu, so dürften sich im Westen kaum wesentlich mehr als 50 Mill. Ostmark befinden. Wesentlich höher werden die „im Strumpf“ liegenden Geldreserven der ostzonalen Bevölkerung geschätzt, nämlich auf mindestens eine Milliarde Ostmark. Ihre Eigentümer sind also die eigentlich Benachteiligten. Dazu mögen die Wechselstuben von Westberlin gewisse Verluste an ihrem Notenbestand erlitten haben; deren Umfang rechtfertigt freilich nicht eine besondere „Hilfsaktion“: wer riskante Geschäfte betreibt, rechnet sich ja stets eine Risikoprämie ein, und die so laufend geschaffenen Gewinne dürften ausreichen, um den einmaligen Verlust nicht zu einer Existenzgefährdung werden zu lassen. M. A.