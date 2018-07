Inhalt Seite 1 — Die Kraniche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein klarer, kalter Spätherbsttag. Ich reite in gleichmäßig ruhigem Trab eine Landstraße entlang. Im Glast der niedrig stehenden Sonne leuchten die öden Felder; alles ist in lautlose, regungslose Erwartung versunken – lichte tödliche Stille webt hienieden auf der weiten Erde und in den Lüften.

Doch plötzlich erschallt in der Ferne hinter mir das Knirschen von Rädern. Ich merke auf: ein feines rasches Knirschen ist es, das Knistern einer hurtig dahinrollenden Droschke. Ich wende mich um – jemand jagt mir nach, um mich einzuholen. Der Fremde kommt näher und näher – sein mit fliegendem Atem galoppierendes Roß ist schon deutlich sichtbar, hierauf er selbst, beständig hinter dem Tier hervorspähend und es bald mit der Peitsche antreibend, bald mit den Zügeln.

Und nun ist er da, holt mich ein – durch das Knirschen der Räder hört man das heftige Schnauben des Pferdes und einen wütenden schrecklichen Schrei: „Bahn frei, gnädiger Herr!“

Erschrocken und verblüfft weiche ich aus – und im Augenblick flitzt zuerst die prachtvolle braune Stute vorbei – ich gewahre ihre Augen, die Nüstern, die neuen, siegellackroten Zügel, das neue, blitzende Pferdegeschirr, schaumbedeckt auf den Flanken und unterm Schweif, und dann – der Fahrer selbst, ein Bauer, ganz besessen vom Rennen und hingerissen von einer irrsinnigen, zu allem bereiten Schwärmerei. Einen grimmigen, flüchtigen Blick schleudert er im Vorbeibrausen auf mich; seine schwarzen, wilden Augen funkeln, sein frischer roter Mund ist schrecklich verzerrt – pechschwarz sein schöner jugendlicher Bart, gelb seine seidene Hemdbluse unter der geöffneten schwarzen Poddjowka – ich erkenne ihn jetzt: es ist ein reicher Müller, der eine Wirtschaft innehat, aus der Gegend von Liwny – und mit Windeseile fliegt er weiter.

Aber als er etwa eine Werst weit gejagt war und man ihn in der Ferne kaum mehr unterscheiden konnte, sprang er jäh von der Droschke herab. Schon sprenge ich ihm nach, nähere mich und sehe: das Pferd steht auf der Straße, pustet schwer und zuckt heftig mit den Flanken; die siegellackroten Zügel hängen auf die Deichselstange herab, der Fahrer selbst liegt jedoch daneben, mit dem Gesicht nach unten, und die Schöße seiner Poddjowka liegen weit auseinander.

„Gnädiger Herr!“ schreit er wild in den Boden hinein. „Gnädiger Herr!“