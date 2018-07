itteldeutsche Abiturienten waren in die Bundesrepublik geflüchtet, in der Hoffnung, hier einen Abschluß ihrer Schulzeit zuerreichen, der ihnen gediegenes Wissen und bessere Zukunftsaussichten garantiert. Es wird gemeldet, daß viele von ihnen enttäuscht den Rückweg angetreten haben.

Warum? Es heißt, daß aus technischen Gründen „ihre Wünsche nicht hatten befriedigt“ werden – können: weil sich nicht genügend Schulräume und Lehrkräfte zur Verfügung stellen ließen. Man traut seinen Augen nicht, wenn man das liest. Hier war die Möglichkeit, junge Menschen, die es selber wünschen, in unserem Sinne umzuschulen. Welche Gelegenheit, ohne den gefährlichen Weg einer politisch verdächtigen Einflußnahme, gutwillige deutsche Jugend für unsere westliche Gedankenwelt zu gewinnen! Statt sie mit offenen Armen aufzunehmen, macht man ihnen Schwierigkeiten, die sie vertreiben! Was anders darf man erwarten, als daß diese jungen Menschen sich jetzt enttäuscht den östlichen „Idealen“ wieder zuwenden! Und vor allem: Niemals werden solche Versuche wiederholt werden, die doch genau das sind, was wir uns im Interesse einer Wiederannäherung von Herzen wünschen möchten!

Wir fordern eine Untersuchung darüber, wer für den erschütternden Vorgang verantwortlich ist. Man komme uns nicht mit bürokratischen Ausreden! Unsere Schulräume sind seit der Raumnot in den ersten Nachkriegsjahren heute wesentlich entlastet. Auch haben wir es fertig gebracht, unter dem Druck der Entrüstung, die damals durch die Welt ging, ungarische Studenten unterzubringen und bis heute zu versorgen. Gerade auch sie haben es kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen, daß das gleiche für Deutsche nicht möglich sein soll. Wäre wirklich ein gut gezielter Appell an die Öffentlichkeit vergeblich verhallt?

Ein fähiger deutscher Schulmann hätte sich gewiß finden lassen, der mit allen Vollmachten ausgestattet, innerhalb einer Woche einen Plan hätte ausarbeiten können. Ich zweifle auch nicht daran, daß sich geeignete Lehrkräfte – für die erste Notzeit gar kostenlos – zur Verfügung gestellt hätten, um sofort, schon im Barackenlager, mit aufklärenden und aufmunternden Vorträgen zu beginnen, Vertrauen zu schenken und etwa noch vorhandenes Mißtrauen auszuräumen. Auch die finanzielle Seite hätte keine allzu großen Schwierigkeiten machen dürfen, nachdem eben eineinhalb zusätzliche Millionen für den wissenschaftlichen Nachwuchs bewilligt worden sind. Gewiß hätten die entsprechenden Referenten zunächst einmal eingewendet, über diese Gelder sei schon anders disponiert, sie seien für „unsere“ Studenten bereitgestellt. Wenn aber echte Not sich zeigt, eine unvergleichliche Möglichkeit sich ergibt, sowjetzonale Jugend, die deutsche Jugend ist genau wie die der Bundesrepublik, durch das von ihnen selbst erstrebte höhere Bildungsniveau zu uns heranzuziehen, ist es da zu verantworten, den Paragraphen über die Menschlichkeit und über die politische Einsicht zu stellen?

UmMißverständnissen vorzubeugen, sei es nochmals betont: Wie immer man auch über die Bonner Ostpolitik denken mag, hier handelt es sich nicht darum, die von der Regierung für recht befundenen Wege zu durchkreuzen. Ganz etwas anderes scheint sich hier bedenklich abzuzeichnen, was kein guter Deutscher, welcher Partei er auch angehört, ruhig mit ansehen darf: eine Trägheit des Herzens und ein Mangel an politischer Weitsicht, der für uns nachhaltigere Rückschläge zur Folge haben kann, als manche Fehler auf diplomatischem Felde.

Welchen Jubel wird es im sowjetzonalen Lager auslösen, daß man dort auf so viel Unverständnis, Lieblosigkeit und mangelnden guten Willen höhnend hinweisen kann! Und denk: man an die jungen Menschen selbst: Nach der gewiß gefährlichen Flucht – welches Schicksal wird drüben die Heimkehrer erwarten? So darf es nicht weitergehen. Carl Georg Heise