Von Sabina Lietzmann

Berlin, im Oktober

Lastwagen mit bewaffneten Polizeieinheiten, die durch die Straßen jagen. An Hauptstraßen und Plätzen Kradfahrer, die im Beiwagen Maschinengewehre mit sich führen ..., Lautsprecherwagen die pausenlos Anweisungen durchgehen ... An den Grenzübergängen scharfe Kontrollen durch armierte Polizeiposten, die keinen auslassen ... Von Mittag an zunehmende Abschnürung des Sowjetsektors.

Daß sich an diesem 13. Oktober 1957 ein „einfacher“ finanztechnischer Vorgang abspielte, hätte jedenfalls niemand vermutet, der das kriegerische Bild erlebte. Tatsächlich wurde die Entwertung des seit neun Jahren gültigen Geldes binnen eines einzigen Tages als schlagartige Polizeiaktion vorgenommen, die Panik hervorrufen mußte.

Niemand, der „im rechtmäßigen Besitz von Zahlungsmitteln“ sei – so versprach Grotewohl – brauche irgend etwas zu befürchten. Aber jeder, der die Praktiken des sowjetdeutschen Staates kennt, weiß auch, wie dehnbar der Begriff „rechtmäßig“ ist. Eben diese Gewißheit staatlicher Willkür in der Interpretation der Rechtsbegriffe ist es, die, zugleich mit der alarmierenden Plötzlichkeit der Aktion, die Menschen in der Sowjetzone ängstigt und schreckt. Dreihundert Mark dürfen sie eintauschen. Was sie an Bargeld darüber hinaus besitzen, wird auf ein Konto überschrieben, über das der Inhaber erst frei verfügen darf, wenn sich herausstellt, daß sein Geld nicht „spekulativer Herkunft“ ist.

Mancher mag sich jetzt mit Schrecken der längst vergessenen Bestimmung aus dem Jahre 1948 erinnern, daß niemand „ohne triftigen Grund“ mehr als 300 DM in bar besitzen soll. Droht nun womöglich Strafe – und nicht nur Geldverlust –, wenn man zugibt, mehr als die Umtauschquote an Bargeld zu besitzen? Und was gilt wohl als „triftiger Grund“? Das Sparen auf einen Wintermantel vielleicht?

Doch wie soll man begründen, warum man das Geld nicht auf die Sparkasse getragen, sondern in der eigenen Schublade aufbewahrt hat? Die fortgesetzten, in letzter Zeit gesteigerten Bemühungen des Staates, den Bürgern das Geld aus der Tasche zu locken – durch kräftige Werbung für Sparen, durch Sparprämien, durch die Einführung von Abzahlungskäufen – sind ohne Wirkung geblieben. Eine Generation, die nach Kriegsende die Kontensperrung durch die Rote Armee erlebt hat, die erst Reichsmark in „Tapetenmark“ und dann diese wieder in Ostgeld tauschen mußte und die – will sie stabile Schuhe oder Kleider und Anzüge aus soliden Stoffen erwerben – nach Westberlin fahren und dort ihre sauer verdienten Mark gegen Westwährung vervierfachen muß – diese Menschen haben das Vertrauen in die Geldinstitute eines Staates, dem sie ohnehin mißtrauen, längst verloren.