Inhalt Seite 1 — Eine richtige Pleite kann Wunder wirken... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Waldemar Ringleb

Mit einigem Stolz wird immer wieder darauf hingewiesen, daß sich die westdeutsche Wirtschaft recht elastisch erwiesen habe. Einer ungewöhnlichen Nachfrage, wie sie etwa bei der Rentenreform auftrat, wurde, mitten in der Hochkonjunktur, entsprochen, ohne daß es zu Anspannungen gekommen ist. Außenwirtschaftliche Krisen, wie sie im Zusammenhang mit den Korea- oder Suez-Konflikten auftraten, wurden aufgefangen.

Das alles ist richtig; jedoch gibt zu denken, daß sich diese Elastizität immer nur in der einen Richtung, nämlich in jener der Expansion gezeigt hat. Ob der Mechanismus auch funktionieren wird, wenn die Entwicklung nach der anderen Seite ausschlägt und (an Stelle von Expansionen) Konzentrationen und Rückführungen notwendig werden, muß sich erst noch erweisen. Einige Vorgänge lassen befürchten, daß in einer solchen Lage die Anpassungsfähigkeit unserer Wirtschaft wesentlich geringer, wahrscheinlich sogar unzureichend sein wird.

Ewig nach oben wird die Entwicklung nicht gehen. Zumindest für die Zukunft muß man, nachdem die Vollbeschäftigung auf der gesamten Linie erreicht ist, mit ungünstigen Sonderentwicklungen in einzelnen Wirtschaftszweigen und Branchen rechnen, so wie wir sie seit einiger Zeit beim Lastkraftwagenbau erleben. Man sollte diese Dinge nicht leicht nehmen, also die Schuld nicht allein auf die unglückliche Gesetzgebung über Maße und Gewichte zurückführen. Der Bundesverkehrsminister mag an der Zuspitzung der Verhältnisse im Lastkraftwagenbau ein gerütteltes Maß Schuld haben. Das aber erklärt nicht alles. Es scheint vielmehr, daß an der einen oder anderen Stelle die Aufnahmefähigkeit des Marktes verkannt und Überkapazitäten geschaffen wurden. Jedenfalls wurde die Produktion zumindest bei einem großen Unternehmen dieser Branche nicht rechtzeitig eingeschränkt; es wurde auf Lager produziert, und zwar in einem solchen Umfange, daß der Betrieb darüber in eine Liquiditätsklemme geraten ist. In der Wiederaufbauzeit haben zwar schon viele Unternehmen vor ähnlichen Fragen gestanden und nicht viel anders gehandelt. Ihnen aber kam der allgemeine Wirtschaftsaufschwung, der nach kurzer Zeit die Marktsituation entspannte, zu Hilfe Die Lagerbestände konnten dann, wenn auch unter Inkaufnahme von erheblichen Zinsverlusten, an den Mann gebracht werden. Damit aber wird man künftig, weil die Expansion der Wirtschaft wesentlich ruhiger geworden ist, nicht mehr in jedem Falle rechnen können.

Die unzureichende Anpassungsfähigkeit moderner Industriebetriebe hat verschiedene Ursachen. An allererster Stelle steht hierbei unsere Sozialverfassung, die auf der Annahme beruht, daß ein Boom von Ewigkeit sein könne und sein müsse. Die Schrecken der Arbeitslosigkeit stecken jedem Deutschen, der die dreißiger Jahre mit Bewußtsein erlebt hat, noch in den Knochen. Genauso, wie man sich nach der ersten Inflation durch Verträge gegen eine Geldentwertung zu sichern versuchte, streben seit der letzten großen Krise alle Arbeitnehmer und ihre Vertretungen danach, durch das Gestalten der Arbeitsverträge und der Arbeitsverfassung die Arbeitsplätze zu sichern. Selbst in Zeiten des Booms und der Vollbeschäftigung, wie wir sie im Augenblick erleben, ist es praktisch fast unmöglich geworden, größere Entlassungen vorzunehmen. Recht und Arbeitsverfassung sind so, als ob selbst eine Arbeitslosigkeit von wenigen Tagen oder ein Zwang zum Wohnungswechsel einer Existenzvernichtung gleichzusetzen sei, was jetzt, da zwei Unternehmer einem Arbeiter nachlaufen, nun wirklich nicht der Fall ist. Jede Unternehmensführung unterliegt dem Zwang, Entlassungen so weit wie möglich hinauszuschieben, und zwar selbst dann, wenn darüber Reserven aufgezehrt werden und eine Neuverschuldung eingegangen werden muß. Auch die Banken, die eigentlich hier hart sein müßten, verschließen sich in der Regel nicht der Not ihrer Kundschaft, vor allem wenn es Großunternehmen sind, um die man sich bisher mit dem Konkurrenten gerauft hat; sie geben Kredite, die sich dann später als eingefroren erweisen.

Eine andere Ursache der mangelnden Elastizität – nach außen weniger in Erscheinung tretend, aber nicht minder bedeutungsvoll – ist die Tatsache, daß bei der Rückführung der Produktion nur allzu leicht alle Kalkulationen über den Haufen geworfen werden. Das beste Beispiel hierfür gibt das Tiefbaugewerbe. Dort, wo früher Hunderte von Menschen, mit Spaten und Pickel ausgerüstet, arbeiteten, sind heute arbeitsparende Baumaschinen eingesetzt. Sie sind nur wirtschaftlich, solange sie arbeiten. Jeder Tag, an dem sie still stehen, verschlingt Zinsen und Amortisation, was nicht nur zu Lasten des Gewinnes geht, sondern darüber hinaus zu einer unproduktiven Verschuldung führt. Die Folge ist, daß der Tiefbau, der früher ein konjunkturpolitisches Instrument ersten Ranges war (weil er sich „ausdehnen“ und wieder „zusammenziehen“ konnte), heute nur noch eine alles andere überschattende Sorge kennt, und zwar die um den Anschlußauftrag. Ist er nicht zu erlangen, dann erscheinen sofort die „roten Zahlen“, und nach kurzer Zeit ist der Zusammenbruch da. –

Das, was für die Bauindustrie gesagt ist, gilt in mehr oder weniger ausgeprägter Form für unsere gesamte sehr kapitalintensiv gewordene Wirtschaft. Wird das sehr groß gewordene Anlagevermögen nicht mehr ausreichend ausgelastet, dann werden weder Zinsen noch Abschreibungen verdient, und es kommt bald der Augenblick, da es mit der Liquidität hapert. Dann müssen die Banken einspringen. Soweit es sich hierbei um Überbrückungen einer kurzen Flaute handelt, mag dies vertretbar sein; ganz anders aber sieht es aus, wenn es nahezu zur Gewißheit wird, daß sich die Absatzstruktur von Grund aus geändert hat – mit anderen Worten: wenn es sich zeigt, daß echte Überkapazitäten geschaffen sind. Nur allzu leicht hört dann bei all denen, die in Gefahr geraten sind, die bisher betonte Risikobejahung und auch das Bekenntnis zur Marktwirtschaft auf. Die öffentliche Hand wird um Hilfe angegangen, und es bleibt ihr, aus politischen Gründen, nichts anderes übrig, als einzuspringen. Der drohende Konkurs wird nämlich heute nur allzugern als ein nationales Unglück angesehen, obwohl er dies nur ist, wenn von ihm Kettenreaktionen ausgehen. Das kommt aber glücklicherweise nur selten und nur in einer krisenhaft angespannten Konjunktur-Situation vor.