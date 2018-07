Inhalt Seite 1 — Funk für Anspruchsvolle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tag will man (mit einer Verspätung von zwei ganzen Monaten!) beginnen. Da das Fernsehen dann genau sieben Jahre besteht, wird man keine Anfängerfehler anbieten dürfen. Der Zuschauer ist nämlich schon "Fachmann" geworden und möchte nicht immer Gehversuche sehen. K. W. Mittwoch, 23. Oktober, 21 10 Uhr: "Die ungarische Revolution", ein zusammenfassender Bericht vom Jahrestag des Auf Standes von 1956.

Donnerstag, 24. Oktober, 20 15 Uhr: Eine Komödie "Der Herzspezialist" von. Hans Holt.

Sonntag, 20. Oktober, 18 30 Uhr, München: Otto Klemperer leitet ein Symphoniekonzert mit Werken von Bach (Suite Nr. 3 in D Dur) und Johannes Brahms (4. Symphonie e Moll op. 98).

11 00 Uhr, NDR: "Die entführte Europa", Journal einer Reise in die Zeit von Walter Jens. 11 00 Uhr, SFB: In der Stunde der Dichtung der Erzähler Joseph Roth mit der "Geschichte der 1002. Nacht". 17 IS Uhr, Frankfurt, 2. Programm: Das Hörspiel "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" (1. Teil) nach dem gleichnamigen Roman von W. Dudinzew. 19 00 Uhr, Saarbrücken, UKW: Rolf Liebermanns Oper "Schule der Frauen" nach Möllere in einer Aufnahme der Salzburger Festspiele. George Szell leitet die Wiener Philharmoniker. 20 00 Uhr, Bremen, UKW: Giuseppe Tarfinis "Konzert D Dur", seine Teufelstriller Sonate und die Varationen über ein Thema von Corelli. 20 05 Uhr, RIAS und München: Aus dem deutschen Museum in München ein Konzert mit Kompositionen von Suppe, Johann und Josef Strauß, Porter, Gerswin und Monnot. 20 50 Uhr, NDR, UKW: Anton Dvoiaks Streichquartett As Dur wird gespielt von Prager Smetana Quartett. 21 00 Uhr, WDR, UKW: Zum 200. Geburtstag des Freiherrn vom Stein gibt Walter Forst ein "Porträt eines politischen Menschen — Stein".

Montag, 21. Oktober, 20 00 Uhr, Frankfurt: "Ein Fall für Herrn Schmidt", Hörspiel von Wolfdietrich Schnurre.

18 !5 Uhr. Frankfurt, 2. Programm: Bela Bartöks Dorfszenen" singt Erika Margraf. 19 30 Uhr, WDR: Sergiu Celibidache leitet ein Sinfoniekonzert mit Werken von Blacher, Beethoven und Tscbaikowskij. 20 45 Uhr, Saarbrücken, UKW: Paul Graeners "Die Flöte von Sanssouci" und Richard Strauß "Don Quichote" unter der Leitung von Rudolf Michl. 21 10 Uhr, Bremen, UKW: Julian von Karolyi spielt Kompositionen von Liszt, Kodaly, Franck und Dohnanyi. 22 15 Uhr, RIAS: Ludwig van Beethovens Serenade D Dur, op. 8". Es spielen Erich Röhn (Violine), Reinhard Wolf (Viola) und Arthur Troester (Violincello). Dienstag, 22. Oktober, 22 40 Uhr, SDR: "Regen", ein Hörspiel von Fred von Hoerschelmann, nach dem gleichnamigen Schauspiel von Gölten und Randolph und der Kurzgeschichte von. Somerset Maugham, die diesem Schauspiel zugrunde liegt.

20 15 Uhr, SWB: Als Hörspiel Ernst Schnabels Roman eines Flugs um die Erde: "Interview mit einem Stern 21 10 Uhr, WD8, UKW: August Strindbergs Trauerspiel "Das Band" in Funkbearbeitung. 21 20 Uhr, NDR, UKW: Die freien Berufe", eine Untersuchung von Peter Coulmas. 22 10 Uhr, WDR: über das Leben Eichendorffs, der vor hundert Jahren starb, spricht Bastian Müller in der Sendung "Dem Kommenden zu begegnen — Wirklichkeitssinn und Romantik".