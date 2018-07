Die große Pferde-Auktion von Verden

W. K., Verden

Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst ruft der Verband Hannoverscher Warmblutzüchter die Turnierreiter nach Verden a. d. Aller. Die Niedersachsenhalle ist dann der Schauplatz, wo die besten Produkte des hannoverschen Zuchtgebietes vorgestellt werden. Wer sich nur immer für die kommenden Kämpfe auf den deutschen wie internationalen Turnierbahnen vorbereitet, muß, ob er will oder nicht, in die alte Reiterstadt unweit Bremens pilgern. Hier findet er alles, was er sich ersehnt. Hier stellt sich – am 18. und 19. Oktober – der Adel der deutschen Reitpferde vor, denn Niedersachsen ist nicht nur Europas größtes, sondern auch leistungskräftigstes und vornehmstes Warmblutzuchtgebiet.

Über die Pferdezucht fand ich neulich den Satz: „Der Züchter ist hier kein Händler. Er gleicht vielmehr dem Gärtner, der in jedem Jahr seine schönsten Blumen zur Schau stellt: voller Stolz, wenn man sie bewundert, voll Trauer, wenn man sie ihm nimmt.“

Nun, betrübt wäre der Züchter wahrscheinlich, wenn sich gar niemand für sein Produkt erwärmen könnte, und er mit leerem Beutel auf den heimatlichen Hof zurückkehren müßte. Dies verhindert in Verden, so gut er es vermag, ein Mann, um dessentwillen allein schon ein Besuch der Auktionen sich lohnt. Das ist der Auktionator Alfred Brüns aus Lüneburg. Stilgerecht erscheint er – im Cut und grauen Zylinder, das Monokel forsch ins Auge geklemmt – und preist die Pferde an, wobei er über eine Stute etwa sagt: „Eitel, kokett, und für ihre Jugend schon recht munter“ oder über einen Wallach: „Ein Biedermann, sehr leicht zu reitendes, bequemes Pferd.“ Und wenn der Strom der Gebote einmal verebben sollte, dann hilft er mit immer neuen Passagen den Kauflustigen auf die Sprünge. „In der Stille dieses Augenblicks, gnädige Frau, was ist denn schon Geld? Das Pferd ist alles! Wenn man sich verliebt hat, muß man zupacken! Na endlich! Wer bietet mehr?“ Und wenn die Dame schweigsam bleibt, ein Herr aber bietet, atmet Brüns auf: „Gott sei Dank, mit starken Männern läßt sich gut arbeiten – also 12 000 zum ersten, zweiten und...? Es reifen die Träume erst bei 13 000. Also doch! Wozu stehe ich. auch hier? Damit der Hammer zur rechten Zeit niedersaust... und zum dritten! Es war mein Wille, und Ihrer sollte geschehen!“

Noch rasch einen Blick auf die Verdener Pferde-Historie: In den Tagen der Franzosenherrschaft wurde auch im Verdener Land jedes nur halbwegs brauchbare Pferd requiriert. Der korsische Eroberer mußte seine arg strapazierte Kavallerie auffrischen. Da scharte der Posthalter in werden, Heinrich Oelfke, einige beherate Bauern um sich und rettete mit ihnen die wertvollen Zuchtstuten. Er verschwand bei Nacht und Nebel ins unwegsame Moor, auf Pfaden, die nur seine Helfer kannten. So wurde die Zucht gerettet. Zur Erinnerung deren ziert eine Tafel mit der Aufschrift „Gaudeamus equis“ das alte Haus des Posthalters.