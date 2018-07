Inhalt Seite 1 — Indonesien hat Bewährungsfrist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Walther Berg

Djakarta, im Oktober

Bei uns wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird“, antwortete der stellvertretende indonesische Ministerpräsident Dr. Leimena auf meine Frage, wie er die Militär-Rebellionen auf den indonesischen Inseln beurteile. Der liebenswürdige, sympathische Politiker spricht mit holländischer Bedächtigkeit und mit holländischem Akzent. „Sehen Sie“, fuhr er fort, „wir empfinden keinen Haß gegen unsere ehemaligen niederländischen Kolonialherrscher; wir haben uns trotz der schlimmen Besatzungszeit sogar mit den Japanern wieder versöhnt. Warum sollten sich nicht auch die Gegner in unserem eigenen Lande miteinander verständigen können?“

Die gleiche Auffassung – daß Versöhnung das Wichtigste sei – habe ich während meines Besuches in Indonesien immer wieder angetroffen, meist diktiert von der Neigung, keine Konflikte und Gegensätze übermäßig ernst zu nehmen, weil die Erfahrungen gezeigt haben, daß man sich doch eines Tages wieder „zusammenwurstelt“. Aus diesen Überlegungen – oder richtiger, aus diesem vagen Optimismus heraus – wurde auch die „Nationale Konferenz“ geboren, die kürzlich in Djakarta die großen Gegner des Landes am Runden Tisch vereinte.

Auf Indonesisch hieß die Konferenz „Musjawara“, was soviel bedeutet wie „Das Sichzusammenreden feindlicher Brüder“. Da saßen nun nebeneinander die beiden entzweiten nationalen Führer Indonesiens, der Staatspräsident Sukarno und der ehemalige Vizepräsident Dr. Hatta. Seit Hatta aus Protest gegen Sukarnos Konzeption der „gelenkten Demokratie“ im Dezember letzten Jahres zurückgetreten war, hatten die beiden kein Wort mehr miteinander gesprochen, sondern sich nur noch in öffentlichen Erklärungen gegenseitig angegriffen. Zu Beginn der Konferenz gaben sie sich nicht einmal die Hand; aber sobald das Streitgespräch begann, redeten die beiden einander mit „Bruder“ an. Auch die Militärbefehlshaber der Inselprovinzen, die während der vergangenen neun Monate der Reihe nach gegen die Zentralregierung rebelliert und ihre Territorien für „autonom“ erklärt hatten, waren – obschon gegen einen Teil von ihnen Haftbefehle vorlagen – vollzählig zur Musjarawa erschienen, um sich alle ihre Beschwerden von der Seele zu reden.

Eigentlich hätten sich die rebellierenden Offiziere vor einem Staatsgerichtshof wegen Hoch- und Landesverrats verantworten müssen; denn sie haben es nicht nur bei den Autonomie-Erklärungen bewenden lassen, sondern sind auch dazu übergegangen, sogenannte Bartergeschäfte mit dem Ausland abzuschließen, das heißt, die Produkte ihrer Inselprovinzen in die Nachbarländer zu verkaufen, ohne die Zentralregierung an den Einnahmen zu beteiligen. Die Regierung hat daraufhin zwar Absetzungs- und Verhaftungsbefehle erlassen; aber ihr fehlten die Machtmittel zur Vollstreckung ihrer Befehle. Sie besitzt nicht einmal genügend Transportraum, um militärische Expeditionen gegen die nächsten Inseln durchzuführen. Was sie also mit Befehlen nicht erreichen konnte, versuchte sie dann mit Einladungen und der Zusicherung freien Geleits, und alle Rebellen waren pünktlich zur Stelle, als die Musjawara begann.

Die Konferenz endete mit einer öffentlichen Versöhnung zwischen Sukarno und Hatta. die in einer mitternächtlichen Zeremonie gefeiert wurde; sie endete mit dem feierlichen Gelöbnis der Offiziere an den Gräbern der toten Freiheitskämpfer, sich bedingungslos den Beschlüssen eines Komitees zu unterwerfen, das unter Beteiligung von Sukarno und Hatta demnächst über die Wiederherstellung der Armee-Disziplin beraten wird. Aber wenn es zuvor nicht richtig war, den Konflikt ungebührlich zu dramatisieren, so wäre es heute fälsch, an die Versöhnungs- und Treueschwüre allzu große Hoffnungen zu knüpfen ...