Den israelischen Streitkräften gehören jetzt etwa 80 000 Mann an, die im Mobilmachungsfall auf 250 000 verstärkt werden können. Sie sind in 16 Brigaden eingegliedert, die vornehmlich mit französischen Panzern und Geschützen ausgerüstet sind. Für Männer besteht eine dreieinhalbjährige Wehrdienstpflicht. Frauen sind nur dann vom Wehrdienst befreit, wenn sie verheiratet sind. Der Reserve gehören alle unverehelichten Frauen bis zu 35 Jahren und alle Männer bis zu 49 Jahren an.