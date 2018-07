Inhalt Seite 1 — Just die falsche Taste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

Man,sollte wohl meinen, es sei über den (sogenannten) "Fall Müller-Hillebrand mittlerweile schon so viel geredet und geschrieben worden, daß der Angelegenheit keine neuen Seiten mehr abzugewinnen wären. Aber das ist wohl nicht ganz richtig, wie ein (in der Ausgabe der "Welt" von 11. Oktober veröffentlichter) Leserbrief zeigt, dessen Verfasser Walter Chales de Beaulieu ist – seines Zeichens übrigens (was nicht aus der Unterschrift hervorgeht) ehemaliger Generalstäbler, der lange Chef des Stabes unter Generaloberst Hoepner war und bei Kriegsende die 23. ("Potsdamer") Infanteriedivision geführt hat. Was Chales de Beaulieu da in einer vorbildlich klaren Gedankenführung, prägnant, anschaulich und (dankenswerterweise!) mit einer wohlabgewogenen Dosis Humor darlegt, läßt sich in dem einen Satz zusammenfassen: Der Herr Minister Strauß war schlecht beraten, als er aus Anlaß einer sachlichen Differenz mit einem Angehörigen des Ministeriums die "Kommandogewalt" ins Treffen führte und sich damit auf eine Befugnis berief, die im internen ministeriellen Bereich überhaupt keinerlei Geltung hat, die vielmehr dem Minister ("nur") in seiner Eigenschaft als Truppenvorgesetzter zusteht.

Das ist eine These, die schlechthin einleuchtend wirkt. Man muß sich freilich fragen, wie es dazu kommen konnte, daß die nächsten Mitarbeiter des Ministers Strauß, also insbesondere Staatssekretär Rust (und, in diesem Falle, der – beamtete – unmittelbare Vorgesetzte des Generals Müller-Hillebrand, der Leiter der Personalabteilung), diesen Sachverhalt nicht auch erkannt haben.

Ob diese Frage jemals befriedigend geklärt werden kann, mag zweifelhaft erscheinen. Aber die Gewichtigkeit der von Generalleutnant a. D. Chahs de Beaulieu entwickelten und vertretenen These rechtfertigt es ja wohl, daß sie einer Antwort von zuständiger Stelle gewürdigt wird. Wir bitten deshalb Minister Strauß um eine Stellungnahme zu den folgenden vier Fragen:

1. Trifft es zu, daß General Müller-Hillebrand in seiner Stellung in der Personalabteilung Ihres Ministeriums lediglich eine Vorschlagsbefugnis, aber keine Entscheidungsbefugnis hatte? Sind Sie, Herr Minister, der Auffassung, daß der General – etwa dadurch, daß er sich eine Entscheidungsbefugnis anmaßte – die Grenzen überschritten hat, die seiner Eigenverantwortlichkeit gesetzt waren?

2. Ist es nicht so, daß üblicherweise die beiden nächsten Vorgesetzten – der Leiter der Personalabteilung und der Staatssekretär – zunächst ihr Votum zu den Vorschlägen und Stellungnahmen des Generals hätten abgeben müssen, ehe diese Vorschläge und Stellungnahmen Ihnen, Herr Minister, zur letzten Entscheidung zu unterbreiten waren? Hatten die beiden zwischen Ihnen und dem General rangierenden Beamten nicht das Recht und die Pflicht, die Vorschläge und Stellungnahmen des Generals entweder mit befürwortender oder mit ablehnender eigener Stellungnahme "nach oben" weiterzuleiten – sie (notfalls auch) überhaupt nicht weiterzugeben, sondern sie zunächst dem General "zu anderweitiger Entscheidung" zurückzureichen?

3. Sind auf die Erledigung eines derartigen internen Vorgangs im ministeriellen Bereich die Begriffe "Primat der politischen Staatsführung", "Kommandogewalt" und "Autorität des Obersten Befehlshabers" überhaupt noch sinnvoll anwendbar? Ist es nicht vielmehr so, daß es eine "Kommandogewalt" im Arbeitsbereich des Ministeriums überhaupt nicht gibt, sondern eben nur im Bereich der Truppenführung?