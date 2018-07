Anläßlich der Grundsteinlegung eines in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten neuen Verwaltungshochhauses von 26 Stockwerken und etwa 30 Mill. DM Kostenaufwand äußerten sich Mitglieder des Vorstandes der Phoenix-Rheinrohr AG, Vereinigte Hütten- und Bergwerke, Düsseldorf, zur gegenwärtigen Kosten- und Preissituation der Stahlindustrie. Zunächst wurde festgestellt, daß entgegen den Gerüchten aus Bonn keine Gespräche um eine Steigerung des Eisenpreises auf Grund der jüngsten Kohlepreiserhöhung stattgefunden hätten. Es wären auch keine im Gange und zunächst keine geplant. Andererseits wandte man sich gegen die ebenfalls aus Bonn kommende Behauptung, eine Stahlpreiserhöhung wäre nicht notwendig da wesentliche Kostenfaktoren, wie z. B. Schrot: und Importkohle, gegenüber dem Vorjahre eine sinkende Tendenz aufweisen würden.

Aus der Sicht der Stahlwerke ergab sich dabei folgendes Bild: Die Schrottpreise haben im Oktober 1956 168 DM je t zuzüglich 47 DM Umlage betragen; sie liegen im Oktober 1957 bei 171 DM zuzüglich 58 DM Umlage. Die Durchschnittsfrachten für US-Kohle hätten im Kohlenwirtschaftsjahr 1956/57 bei einem Spitzenstand von 110 sh etwa 55 bis 60 sh ausgemacht, im laufenden Kohlenwirtschaftsjahr 1957/58 seien zwar die Frachten gegenwärtig auf 27 sh je t gefallen, die Durchschnittsabschlüsse lägen aber noch bei 70 bis 75 sh und könnten vielleicht unter Ausnutzung der derzeitigen Frachtsituation im Durchschnitt auf 60 bis 65 sh gedrückt werden.

Gegenüber dem Zeitpunkt der letzten Preiserhöhung für Eisen und Stahl im Oktober 1956 wären die Inland- und Auslanderze, ferner die Inlandkohle teurer geworden, die Löhne hätten sich erhöht, die Arbeitszeiten verkürzt, und neu sei die Lohnfortzahlung hinzugekommen. Je Tonne Walzstahl mache dies einen absoluten Betrag zwischen 25 bis 40 DM je Sorte aus, mithin etwa 8 bis 10 v. H. der jetzigen Walzstahlpreise. Diese Erhöhungen konnten infolge allgemeiner Rationalisierungsfortschritte und dank der bisherigen Exportpreissituation intern verkraftet werden, ohne an den Preisen zu rütteln.

Die jüngste Kohlepreiserhöhung mache jedoch eine weitere Belastung von etwa 8 bis 10 v. H. der jetzigen Walzstahlpreise aus; bei Phoenix-Rheinrohr käme ein Betrag von 16 Mill. DM oder 1 v. H. des Jahresumsatzes oder sieben DM je t Rohstahl heraus. Demgegenüber sei daran zu erinnern, daß die westdeutschen Stahl- und Walzstahlpreise nach wie vor die niedrigsten in der Montan-Union seien und bis zu 100 DM je t unter den vergleichbaren Preisen der Montan-Unions-Partner lägen.

Ferner kommt bei einer Betrachtung der Ertragslage der Stahlwerke hinzu, daß im Exportgeschäft nach Drittländern die Exportpreisspitzen gegenüber der Zeit vor vier bis fünf Monaten einen Abschlag von 10 bis 18 $ je t erfahren hätten und zwar bei Stabstahl um 10 bis 14 $, bei Bandstahl um 15 bis 18 $ und bei Grobblechen um 15 $ und mehr je t.

Diese Preisbaisse wirkt sich auf die Werke je nach ihrem Exportanteil unterschiedlich aus. Bei Phoenix mit einem in dem am 30. September 1957 beendeten Geschäftsjahr auf 30 (25) v. H. erhöhten Ausfuhranteil macht die Exportpreisentwicklung erhebliche Sorgen. Etwa zwei Drittel des Jahresertrages wurden im vergangenen Jahr aus den Exporterlösen erzielt. Das Unternehmen erreichte in dem soeben zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Jahresumsatz von 1,63 (1,402) Mrd. DM, mithin 16 v. H. mehr bei einer fast stabil gebliebenen Rohstahlerzeugung von 2,423 (2,419) Mill. t und einer Roheisenausbringung von 2,138 (2,027) Mill. t. Auf den Export entfielen fast 490 (357) Mill. DM, mithin lag der größte Teil der Umsatzzunahme im Auslandgeschäft.

Die Verwaltung äußerte sich zur Ertragslage des Unternehmens nicht ungünstig, obwohl ein Einbruch gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen sei. Man werde aber durch Bewegung im Bereich der variablen Kosten zu einem etwa gleichen Abschlußergebnis wie 1955/56 kommen. Daraus darf wohl geschlossen werden, daß Phoenix-Rheinrohr 1956/57 ihre im Vorjahr nicht leichten Herzens auf 9 v. H. erhöhte Dividende auf 207 Mill. DM AK aufrechtzuerhalten beabsichtigt. rlt.