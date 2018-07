Inhalt Seite 1 — Väter der Industrie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der sowjetische Erdsatellit in den Weltenraum abgefeuert wurde, war für viele wieder einmal ein neues Zeitalter angebrochen. Ob Historiker später einmal zu dem gleichen Schluß kommen, ist eine andere Frage; vielleicht werden sie nur feststellen, daß im Jahre 1957 ein weiterer Schritt zur Eroberung der dritten Dimension gemacht worden ist. Wer nämlich die Geschichte der Technik und die der industriellen Entwicklung zurückverfolgt, wird sehr bald erkennen, wie^schwierig es ist, Zeitalter und Perioden exakt abzugrenzen. Infolgedessen steht jeder, der den Versuch unternimmt, die Geschichte der Industrie zu schreiben, vor der Frage: Womit anfangen? In traditionsüblicher Form beantwortet diese Frage

Lutz Graf Schwerin von Krosigk: „Die große Zeit des Feuers. Der Weg der deutschen Industrie“, 1. Band; Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen; 712 S., 42,50 DM.

Der Verfasser wählte die Wiedererfindung des Schießpulvers durch den Mönch Berthold Schwarz zum Ausgangspunkt und führt den ersten Band durch bis etwa zum Jahre 1870. Eine umfassende Industriegeschichte hat bislang gefehlt. In zahlreichen Einzelpublikationen – Darstellung einzelner Industriezweige und Biographien hervorragender Unternehmertypen – sind zwar die historischen Details und ihre Deutungen bereits weitgehend bekannt, aber zu einem großen Teil doch aus „Auftragsbüchern“ (Jubiläumsschriften zum Beispiel), die nicht frei von Schönfärberei blieben. Diesen Vorwurf kann man Graf Schwerin von Krosigk nicht machen, wenngleich er in geradezu liebenswerter Weise die Taten der Großväter und Väter unserer Industrie beschreibt, obgleich sich ihr Wirken nun wirklich nicht immer in den vornehmen Bahnen bewegt hat, die der Verfasser sorgfältig nachzeichnet.

Besonderes Lob gebührt ihm für die Tatsache, daß er soweit wie nur irgend möglich auf die leidigen Zahlen verzichtet und so das Buch wirklich lesbar gemacht hat. Graf Schwerin von Krosigk hat sich auch nicht mit der Darstellung des „Grundsätzlichen“ begnügt, sondern möglichst viel „Atmosphäre“ eingefangen und dadurch dem nun einmal spröden Stoff Leben gegeben, ohne daß die sachliche Richtigkeit Schaden nahm.

Dennoch – die Sorgfalt und offensichtliche Muße, mit denen der Verfasser den Stoff zusammengetragen und niedergeschrieben hat, verlangt er auch von seinen Lesern, die wegen des fehlenden Registers gezwungen sind, ihm treulich von Seite zu Seite zu folgen. Kaum eine wirkliche Persönlichkeit, die in dem genannten Zeitraum für einen Industriezweig repräsentativ gewesen ist, bleibt unerwähnt. Die Absicht, allen gerecht zu werden, ließ es allerdings zu Aufzählungen kommen, die zu der Lebendigkeit der sonstigen Darstellung oftmals im Gegensatz stehen.

Der Leser wird dann immer wieder neu belebt durch viele Randgeschichten und Anekdoten, die der Verfasser dazu benutzt, den Hintergrund aufzuhellen, vor dem er den Faden seiner Industriegeschichte langsam abspult. Überrascht stellt man fest, wie sehr sich die Probleme in allen Zeiten gleichen. So hat die Wahlfinanzierung schon im 15. Jahrhundert eine große (und wohl auch entscheidende) Rolle gespielt, als nämlich Jakob Fugger bei der Kaiserwahl dem damaligen Kandidaten (es war Karl V.) 543 000 Gulden vorschoß, ohne die Karl die Krone nicht bekommen hätte. Denn nur mit Hilfe der Fugger-Gulden war Karl in der Lage, die großen und kleinen Räder des Reichskarrens zu schmieren. Man weiß heute ziemlich genau, wer damals welche Summen bekommen hat...

Groß war auch in jener Zeit bereits der Ärger über Monopole und Kartelle. Der Reichstag beschloß deshalb – es war im Jahre 1512 – gegen die großen Gesellschaften vorzugehen, „die sich zusammentun, um in ihren Händen allerlei Waren zu vereinigen ... und dafür einen Preis nach Gutdünken festzusetzen“.