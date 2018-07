Inhalt Seite 1 — Zecherfahrt ins Rotspon-Tal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinrich David

Walporzheim, im Oktober

Alten Burgunder soll man im Herbst trinken, wenn die Abende länger und die Nebel dichter werden; gewiß nicht nur im Herbst, aber doch ganz besonders in dieser Jahreszeit wärmt sein Rubinglanz unsere ob des Sommers enttäuschten Seelen. Jetzt also, noch ehe die letzten Blätter gefallen sind, sollten wir ins Ahrtal fahren: nach Altenahr und Mayschoß, Red und Dernau, Marienthal und Ahrweiler, vor allem aber zum Hause Sankt Peter in Walporzheim...

Bei Bad Sinzig zweigt die Ahrtalstraße von der linksrheinischen Bundesstraße 9 ab. Der große Fremdenstrom, der an Sommersonntagen ganze Autobuskarawanen in die Winzerdörfer dieser Rotsponprovinz schwemmt, ist im Oktober viel bescheidener geworden. So können wir uns in aller Ruhe eine Parklücke in der Nähe des Kurhauses von Bad Neuenahr suchen. Der weltberühmte Große Sprudel, der erst vor neunundneunzig Jahren an dieser Stelle ein Heilbad entstehen ließ, ist eigentlich nur der jüngere Bruder des nicht minder berühmten Apollinaris-Brunnens, den wir am Stadteingang gesehen haben. Es läßt sich nicht leugnen, daß die Namen „Apollinaris“, „Fachinger“ und „Selters“ weit häufiger auf den Getränkekarten guter Hotels zu finden sind als die Namen „Marienthaler Klosterberg Spätburgunder“, „Bachemer Karlskopf“ und „Walporzheimer Alte Lay.“ Nun – alles zu seiner Zeit; Bacchus und die Heilbrunnengöttin Sirona lieben sich ohne Eifersucht...

Das Weltbad Neuenahr ist aus den Weindörfern Beul, Wadenheim und Hemmessen zusammengewachsen. Heppingen unter der Landskrone, Heimersheim und Bachem am rechten Ahrufer schmiegen sich mit ihren Weingärten an das Weichbild des Kurortes. Auch die Kreisstadt Ahrweiler, deren Mitte sich noch immer in einen Mauerring aus dem dreizehnten Jahrhundert drängt, wäre längst ein Vorort Neuenahrs geworden, wenn sich nicht die Einwohnerzahlen der beiden Städtchen bei rund achttausend die Waage hielten. Ahrweiler aber hat die größeren Weinberge: allein 172 Hektar Rotwein stehen im Ertrag. (Alle Ahrgemeinden zusammen ziehen 480 Hektar Rotwein und 200 Hektar Weißwein.) Trutzig klingen die Lagenamen von Ahrweiler: Himmelsburg, Steinkaul, Pfaffenberg, Gärkammer, Domley, Alte Ley, Trotzenberg. Einige davon bringen indessen Walporzheimer und Marienthaler Weine hervor. Denn die Walporzheimer und die halbe Marienthaler Gemarkung sind bei Ahrweiler eingemeindet.

Manch einer, der das Ahrtal entdecken wollte, ist über Walporzheim und seinen „Schlemmerhimmel“ im Weinhaus St. Peter niemals hinausgekommen. Im Bannkreis des Sankt Petrusweins festgehalten, hat er niemals das seltsame Felsgebilde der „Bunten Kuh“ gesehen, nicht die Rebenterrassen von Dernau, nicht das freundliche Rech, nicht die Flußschleife an der Saffenburg, nicht das idyllische Kirchspiel Mayschoß, nicht das Wirtshaus an der Lochmühle, nicht Laach und Reimerzhoven an der Ravenlay, wo sich die Straße knapp durch die romantische Talenge windet, während die Eisenbahn dreimal in den Felsen untertaucht, nicht Altenahr unter der Ruine Are, nicht Kreitzberg mit dem prächtigen Schloß und der schlichten Holzbrücke...

Wir aber sind aus den herbstbunten Waldkulissen der Eifelberge, an denen die deutsche Rotweinprovinz endet, nach St. Peter zurückgekehrt. Das Haus, das fünfeinhalb Jahrhunderte lang dem Kölner Domstift gehörte, bietet nicht nur die besten Kreszenzen eines alten Weingutes, sondern auch die Meisterwerke einer vorzüglichen Küche.