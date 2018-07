Die Kunst eines guten Juristen besteht nicht nur darin, Schwarz und Weiß zu konfrontieren, sondern auch die „Maschen“ zu finden und zu nutzen, die jedes Gesetz nun einmal läßt. Wenn man sie aber dazu mißbraucht, aus Schwarz Weiß machen zu wollen, kann man Pech haben. Das jedenfalls hat ein „Hausjurist“ einer Westberliner Parfümeriefabrik jetzt erlebt. Nach 24jähriger Tätigkeit kündigte das Unternehmen einem ihrer Bezirksvertreter, der sein duftendes Gewerbe in Süddeutschland ausgeübt hatte. Da er viel unterwegs war, erhielt er außer Gehalt und Provision auch Reisespesen. Als er nun nach Empfang des „Laufpasses“ beim Arbeitsgericht Klage einreichte, um für nicht erhaltenen Urlaub 1200 DM Vergütung durchzusetzen, begann der „Hausjurist“ zu überlegen, wie man dem Betrieb diese Zahlung ersparen könnte. Unter der Beschuldigung, der Kläger habe falsche Reisekostenrechnungen eingereicht, erstattete er gegen ihn Strafanzeige wegen Betruges. Damit wurde zunächst erreicht, daß das arbeitsgerichtliche Verfahren ausgesetzt wurde. Und der soeben noch von seinem Recht überzeugte Kläger fand sich unversehens in der Rolle des Angeklagten vor einem erweiterten Schöffengericht wieder.

Der ob seiner Findigkeit stolze Rechtskundige fühlte sich seiner Sache so sicher, daß er der Verhandlung als Beobachter beiwohnte. Die Schöffen aber waren noch findiger: Sie prüften sehr genau die Angaben des Angeklagten nach, der nachzuweisen versuchte, er habe seine Abrechnungen so aufgestellt, wie die Firma es „aus buchungstechnischen Gründen“ von ihm verlangt habe. Und so sehr sie sich bemühten, das Gegenteil dieser Behauptung nachzuweisen, um so klarer wurde es, daß der Vertreter im guten Glauben gehandelt, die Firma aber offenbar dem Finanzamt einen Obulus vorzuenthalten versucht hatte. Wenn hier also jemand getäuscht hatte, war es nicht der Angeklagte.

Das Arbeitsgericht wird nun also dem angeblichen Betrüger wieder in den Stand des Klägers versetzen. Die Duftfabrikanten aber sind nicht nur anrüchig geworden, sondern verdanken ihrem Rechts-Unwahrer noch eine andere unvermutete Schlappe: Die Schöffen haben nämlich die juristisch äußerst seltene Entscheidung getroffen, daß sie alle Kosten des „buchungstechnisch“ so komplizierten Strafverfahrens zu tragen haben. Das ist einschließlich aller einwandfreien Reisekosten, die dem Vertreter durch diese Klage entstanden sind, nicht gerade billig. Und wenn nun noch der „Hausjurist“ des Finanzamtes aufmerksam geworden sein sollte, daß es in den Büchern der Parfümerie „stinkt“, steht ein „technischer K.o.“ zu erwarten ... gns.