In einem bemerkenswert begründeten Urteil

sprach das Finanzgericht Düsseldorf – Kammer in Köln – (Aktenzeichen FG VI e 16/57) einem Schwerkriegsbeschädigten das Recht auf Rückerstattung irrtümlich gezahlter Kraftfahrzeugsteuer zu. Gemäß § 3, Absatz 1 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in der Fassung vom 30. Juni 1955 muß Schwerkriegsbeschädigten (also allen mit einer Erwerbsminderung von mehr als 50 v. H.) bei Vorlage des Rentenbescheides die Kraftfahrzeugsteuer erlassen werden. Ein zu 60 v. H. Schwerkriegsbeschädigter hatte jedoch in Unkenntnis dieser gesetzlichen Bestimmung bereits die Kfz-Steuer gezahlt und sie später, als er von der betreffenden gesetzlichen Begünstigung erfuhr, vom zuständigen Finanzamt zurückgefordert. Das Finanzamt wies seinen Rückerstattungsanspruch mit der Begründung zurück, der Steuererlaß könne nur mit Wirkung vom Tage der Antragstellung und nicht rückwirkend gewährt werden. Es bezog sich dabei auf eine Verfügung der Oberfinanzdirektion vom 2. November 1956, die im Einvernehmen mit dem Verkehrssteuer-Referenten der Länder erlassen worden wir und die Erstattung bereits gezahlter Kfz-Steuer von Schwerkriegsbeschädigten ablehnte.

Das Kölner Finanzgericht begründet die erfolgreiche Berufung des Schwerkriegsbeschädigten gegen diesen ablehnenden Bescheid des Kölner Finanzamtes Körperschaftssteuer u.a. wörtlich wie folgt: § 3 Kraft.St.G. 1955 enthält keine Bestimmung darüber, wann der Antrag aufErlaß der Kraftfahrzeugsteuer gestellt werden muß. § 36, Abs. 1 der Durchführungsverordnung zum Kraftfahrzeugsteuergesetz 1955, der bestimmt, daß ein auf § 3 Kraft.St.G. gestützter Antrag in der Steueranmeldung (§ 13 Kraft.St.G. 1955) gestellt werden muß, schränkt daher das Gesetz unzulässigerweise ein. Einer in einer Durchführungsverordnung zu einem Steuergesetz enthaltenen Vorschrift, die nicht auf einer gesetzlichen Ermächtigung beruht, ist eine rechtliche Bedeutung nicht beizumessen.Da beim Berufungsführer die Voraussetzung des § 3 Kraft.St.G. schon vom Zeitpunkt der Steueranmeldung gegeben war, mußte seiner Berufung stattgegeben werden. Die Kammer steht im übrigen auf dem Standpunkt, daß es ein nobile officium der Finanzverwaltungsbehörde ist, die Steuerpflichtigen, die ein Kraftfahrzeug zur Besteuerung anmelden, sofort auf die Vorschrift des § 3 Kraft.St.G. 1955 hinzuweisen. O.