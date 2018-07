Inhalt Seite 1 — Das Preisniveau ist zu verteidigen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Friedrich Lemmer

Die Stabilität des Preisniveaus kann in aller Kürze durch nennenswerte Lohnerhöhungen gefährdet werden. In den der Rationalisierung schwerer zugänglichen Betrieben, nämlich jenen mit einem starken Anteil an Handarbeit – dazu gehören vor allem die Dienstleistungen – wären dann Preiserhöhungen zu befürchten. Die „Lohnführerschaft“ der IG Metall trägt wegen der unvermeidbaren Ausstrahlungen auf alle übrigen Wirtschaftsbereiche indirekt auch die Verantwortung für die Gestaltung von Kosten, Preisen und Erträgen in den übrigen Zweigen der westdeutschen Wirtschaft.

Die Erhöhung der Kohlenpreise und die seit Monaten angekündigten Erhöhungen der Verkehrstarife haben eine Nervosität wegen der künftigen Entwicklung der Preise – anders gesagt: der Kaufkraft unseres Geldes – entstellen lassen. Ist sie berechtigt? Die Antwort auf diese Frage kann, bei einigem Optimismus, „nein“ lauten, und zwar unter Berufung darauf, daß ja auch die für das Frühjahr erwartete Preiswelle ausgeblieben ist. Die Erhöhung der Masseneinkommen hat damals zu keiner übergroßen Nachfrage nach gewerblichen Gütern geführt. Das Güterangebot konnte der Nachfrage elastisch folgen: die Investitionen der letzten Jahre haben die Kapazitäten vergrößert und – bei beachtlichen Leistungserhöhungen – steigende Kosten kompensiert. Die Massenkaufkraft wird nun tendenziell weiter steigen. Ob sie aber bereits bis Ende des Winters zunimmt, wird davon abhängen, ob der Umfang der Lohnerhöhungen insgesamt größer ausfällt als der Kaufkraftrückgang, der als Folge des saisonalen Rückgangs der Beschäftigung entsteht. Andererseits setzt sich – in der Produktion – die Leistungssteigerung noch fort, wenn auch abgeschwächt. In den sinkenden Preisen der Weltrohstoffe liegen ebenfalls noch gewisse Kostenerleichterungen. So scheinen die Kräfte, die seit dem Frühjahr die Preisruhe schufen, zunächst weiterzuwirken.

Allerdings sind einige neue Momente zu beachten: die Preiserhöhung der Kohle und die unerläßliche Erhöhung der Verkehrstarife, die ebenso unabweisbar ist, wie es die Korrektur der Kohlenpreise war. Etwaige Versuche, derartige Preisanpassungen an gestiegene Kosten zeitlich hinauszuschieben, würden keinen rechten Sinn haben. Erhöhte Kohlenpreise und Verkehrstarife wirken sich unvermeidlich in den Kosten – von der Produktion über die Güterverteilung bis zum Endverbraucher – aus. Eigentlich handelt es sich dabei um ein „Zurechtrücken“ bei Kosten und Erträgen Zwischen bisher begünstigten und – gesamtwirtschaftlich gesehen – allzu ungünstig gestellten Bereichen. Dies „Zurechtrücken“ sollte im großen und ganzen!) ohne Preiserhöhungen vor sich gehen können – wenn dies auch vielfach verbunden ist mit einer gewissen Minderung der Erträge. Ein solches Auffangen der Kostenerhöhungen würde von einer Nachfrage, die sich nicht nervös machen läßt, unterstützt werden.

Nun könnte eine Erhöhung der Stahlpreise und ein Heraufsetzen der Löhne drohen. Tritt beides ein, so würden die eben erwähnten – insgesamt die Stabilität noch nicht gefährdenden – „sicheren“ Kostenerhöhungen vergrößert und es würden die Kräfte, sie abzuwälzen, bedenklich verstärkt werden. Eine Erhöhung der Stahlpreise, etwa als Folge der Verteuerung von Koks und einer eventuellen Lohnerhöhung, könnte Teile der Eisenverbraucher zu dem Versuch veranlassen, die Kostenerhöhung abzuwälzen. Lohnerhöhungen in anderen Industrien treffen zum Teil bereits auf ein bisher gerade noch „tragbares“ Verhältnis von Kosten und Preisen, würden also auch hier die Tendenzen zum Abwälzen über Preiserhöhungen verstärken. Ob derartige Abwälzungen durchzusetzen sind, hängt letzten Endes von dem Verhältnis der Stärke der Nachfrage zum Umfang der Kostenerhöhungen (und Preiserhöhungen) ab. Wird in beidem maßgehalten und löst die Furcht vor Preiserhöhungen keine Nachfragewelle aus, dann kann die Stabilität gewahrt bleiben und die Entwicklung weiter in ruhigen Bahnen verlaufen.

Diesen mit aller Absicht optimistisch gehaltenen Überlegungen steht ein schwerwiegender Einwand entgegen: die „Lohnführerschaft“ der IG Metall. Die Lohnpolitik dieser Gewerkschaft orientiert sich – ganz natürlich – an der Leistungskraft eines Produktionsbereichs, dessen wesentliche Teile (in Metallverarbeitung und Elektrotechnik) dem technischen Fortschritt und den Möglichkeiten der Kostensenkung durch Leistungssteigerung – neben dem ganz anders gearteten Gebiet der Chemie – am ehesten zugänglich sind. Der Umfang und das stürmische Tempo des technischen Fortschritts machte es hier möglich, hohe Löhne und kürzere Arbeitszeit zu gewähren und dabei noch viele gewerbliche Güter billiger als vor Jahren anzubieten, oder sie bei annähernd gleichem Nominalpreis leistungsfähiger und komfortabler zu gestalten. Man denke nur an Autos, Radios, Kühlschränke und an manches andere.

Aber der technische Fortschritt ist nicht auf allen Gebieten gleich stark. Schon die Textil- und Bekleidungsindustrie hat es schwerer, Kostenerhöhungen aus Lohnsteigerungen, etwa parallel zu denen in (technisch) leistungsstärkeren Industrien, zu kompensieren. Noch schwerer haben es die Bereiche, in denen die Handarbeit nicht so leicht (oder gar nicht) durch Maschinen ersetzbar ist.