Berufsoppositionär Erich Nold hat wieder einmal einen Erfolg errungen. Bei der Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft, Fulda, will er auf der HV Opposition machen. Er beanstandet einige Tagesordnungspunkte. Zunächst wies die Versicherung Nold mit dem Hinweis ab, er sei nicht im Aktienbuch eingetragen und er könne deshalb auch nicht als Aktionär auftreten. Da Nold jedoch nachwies, daß er ordnungsgemäß eine Aktie der Gesellschaft erworben hatte, mußte die Gesellschaft nach anfänglichem Widerstand ihn als Aktionär eintragen. Er hatte bereits mit einer einstweiligen Verfügung gedroht. Darauf wollte man es offenbar nicht ankommen lassen; zumal dann eine Reihe grundsätzlicher mit den Namensaktien zusammenhängender Probleme hätte aufgeworfen werden müssen. Unsere Meinung: Nold ist alles andere als eine erfreuliche Erscheinung in den Hauptversammlungen; man nimmt ihm aber sein Tätigkeitsfeld, wenn die Vorschriften des Aktiengesetzes auf den Buchstaben genau berücksichtigt werden.

Auf der oHV des Norddeutschen Lloyd in Bremen, die unter der Leitung des AR-Vorsitzenden, Dr. Hermann Richter, glatt über die Bühne ging, ließ der Vorstand durchblicken, daß man auf eine Dividende zusteuern wolle. Das vernimmt ein Aktionär gern, wenngleich unter den obwaltenden Umständen darüber niemand präzise Erklärungen erwarten kann. Vorstandsmitglied Dr. Johs. Kulenkampff ging ausführlich auf die Verbesserung des Umstellungsverhältnisses auf jetzt 10:4 anstatt 10:1,7 in der DM-Eröffnungsbilanz ein, wozu maßgeblich ein Bankenkonsortium unter Führung und überwiegender Beteiligung der Dresdner Bank beigetragen hat, das 21,8 Mill. DM 7 d-Darlehen zur Verfügung gestellt hat, die zum Kurs von 120 v. H. in neue Lloyd-Aktien umzuwandeln sind. Diese Starthilfe ermöglichte, mit neuen Schiffen das Geld für eine bessere Umstellung hereinzuholen.

Kurzarbeit melden MAN und Buderus. Bei MAN wird sie mit den Schwierigkeiten in der Lkw-Produktion und mit der schlechten Auftragslage in der Bauwirtschaft begründet. Die MAN-Aktien, auf denen zuletzt 9 v. H. verteilt wurden, fielen leicht auf 197 v. H. zurück. Rund 63 v. H. des 75 Mill. DM betragenden MAN-Kapitals liegen bei der GHH. Bei Buderus (Großaktionär Flick) drückt der rückläufige Absatz bei Druckrohren aus Eisenguß – Auswirkungen der Finanzsparmaßnahmen der öffentlichen Hand. Kurs der Buderus-Aktien 178 v. H. Letzte Dividende 8 v. H.