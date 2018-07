Eine Lebensversicherungs-Gesellschaft schuldet mir lt. Gesetz aus Altsparer-Enfschädigung noch einen Befrag. Die Auszahlung wird verweigert, da keine Mittel vorhanden sind und diese auch von dem Lastenausgleichsfonds noch nicht zur Verfügung gestellt wurden. Natürlich dürfte der Standpunkt rechtlich richtig sein. Aber wie viele Gläubiger der Lebensversicherungs-Gesellschaft, deren Paläste dank gewährter staatlicher Hilfe von Jahr zu Jahr wachsen, wären froh, wenn sie die kleinen Beträge – um große dürfte es sich selten handeln – endlich zehn Jahre nach dem Kriege bekämen! Können Sie sich der Frage einmal annehmen? W. V., Würzburg

Antwort: Das Altsparerentschädigungsproblem ist ganz sicher ein sehr dringendes. Niemand zweifelt daran, daß es in naher Zukunft geregelt werden muß, und „DIE ZEIT“ wird auch weiterhin darauf drängen, daß hier eine befriedigende Regelung erfolgen wird. Es ist jedoch nicht zu verkennen, daß Schuldner von Altspareransprüchen nicht die Lebensversicherung, sondern der Staat ist. Insofern ist Ihre Frage falsch gestellt. Die Lebensversicherung ist mit Recht deshalb nicht Schuldner der Altspareransprüche geworden, weil der Staat es durch die Währungsgesetzgebung für richtig befunden hat, den ganz überwiegenden Teil der Vermögensanlagen der Versicherungsgesellschaften für sich in Anspruch zu nehmen.

Dennoch haben in der Vergangenheit die Lebensversicherungsunternehmen freiwillig ihren Altversicherten im Rahmen einer gewissen Vorfinanzierung Entschädigungen gewährt, nachdem der Staat bisher seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Daß hierbei nur etwa 20 v. H. der Gesamtentschädigungsgutschriften in bar ausgezahlt werden konnten, liegt, daran, daß man den Neuversicherten natürlich nicht ohne weiteres die Übernahme einer Belastung zumuten kann, für die der Staat aufzukommen hat. Die Lösung dieser Frage wird also davon abhängen, ob der neue Bundestag den verhältnismäßig niedrigen Betrag von 150 Mill. DM aus dem Bundeshaushalt zur Auszahlung der Altsparerentschädigung bewilligen wird.

Zur Frage „Versicherungspaläste“ wäre zu sagen, daß es in diesem Falle nicht Ihr Gold ist, was dort glänzt. Die Verwaltungsgebäude der Versicherungsgesellschaften sind größtenteils aus den nach der Währungsreform angefallenen Kapitalien errichtet worden, also keinesfalls mit Mitteln, die den Altversicherten vorenthalten worden sind. Die Versicherungen sagen in bezug auf ihre Verwaltungsgebäude: Sie sind Vermögensanlagen, die den Versicherten gehören. Es ist immer noch billiger, die zur Verwaltung der Versicherungen notwendigen Angestellten in einem gesellschaftseigenen Gebäude unterzubringen, als hierfür teuere Mieten zu bezahlen. Die Versicherungen können natürlich ihre Vermögensanlagen nicht einseitig vornehmen. Sie haben sich sehr stark dem Wohnungsbau zugewandt, aber die Risikostreuung erfordert auch die Anlage in anderen Objekten. Dazu zählen dann auch Bürogebäude. Vergessen Sie nicht, daß das Verwaltungsgebäude eines Versicherungsunternehmens ein Bilanzobjekt ist. Seine Einschätzung muß u. a. auch im Hinblick auf seine Verwertbarkeit für andere Zwecke erfolgen. Eine Baracke in Einfachstbauweise ist keine Vermögensanlage, an der die Versicherungsnehmer Freude erleben würden.