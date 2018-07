Von Rudolf Walter Leonhardt

Eines der amüsantesten (und bei nächtlichem Nach-Denken dann deprimierendsten) Bücher des Jahres ist dieses Werk vielleicht nur für denjenigen, dem sich philologische und soziologische Interessen eng verbinden; eines der wichtigsten Bücher des Jahres, das jeder Schreiber – vom Romancier bis zum Werbetexter – immer griffbereit auf dem Schreibtisch haben sollte, ist es auf jeden Fall:

Dolf Sternberger, Gerhard Storz, W. E. Süskind: „Aus dem Wörterbuch des Unmenschen“, Claassen Verlag, Hamburg; 134 S., 7,80 DM.

Wie sich Franzosen und Engländer – das ist, leicht vereinfacht, die Arbeitshypothese der drei Verfasser – an ihrer Sprache unterscheiden lassen, so lassen sich auch innerhalb der deutschen Sprache die Sprecher unterscheiden: als Menschen und – „Unmenschen“. „Es ist die Funktion der Sprache, daß sie verrät; aber es ist ihr fast übernatürliches Geheimnis, daß sie sich selbst, das heißt ihre Sprecher, verrät“ (Gerhard Storz).

Die um der Deutlichkeit willen typologisch überspitzte Scheidung richtete, als sie konzipiert wurde, ihre Spitze gegen den Unmenschen der tausend Jahre von 1933 bis 1945. Das war die Stoßrichtung, als Dolf Sternberger im November 1945 die erste der hier nun gesammelt vorliegenden Wortanalysen in der Zeitschrift „Die Wandlung“ veröffentlichte. Wäre es dabei geblieben, so läge jetzt eine brillante Studie politischer Philologie vor uns, die historisches Interesse beanspruchen dürfte.

In Wirklichkeit aber ist dieses kleine Buch viel mehr. Als es gedruckt werden sollte, mußte Dolf Sternberger im April 1957 ein Vorwort schreiben, in dem es heißt: „Lange hatten wir geglaubt, dieser gewalttätige Satzbau; diese verkümmerte Grammatik, dieser monströse und zugleich krüppelhafte Wortschatz seien der Ausdruck der Gewaltherrschaft – ihr Ausdruck oder ihre bleckende Maske –, und so würde dies alles auch mit ihr in Trümmer sinken. Es ist auch mit ihr in Trümmer gesunken. Aber kein reines und neues, kein bescheideneres und gelenkigeres, nein freundlicheres Sprachwesen ist erstanden. Sondern der durchschnittliche, ja, der herrschende deutsche Sprachgebrauch behilft sich mit diesen Trümmern bis auf unsern Tag. Das Wörterbuch des Unmenschen ist das Wörterbuch der geltenden deutschen Sprache geblieben.

Der Unmensch ist unter uns; an seiner Sprache sollt ihr ihn erkennen. Das ist wichtig, da ja auch heute der eigentlich Schuldigen wenige und der ahnungslosen Mitläufer so viele sind.