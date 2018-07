Examensreglementierung – Studentenfunktionäre – Die Nützlichkeit der Korporationen – Außerakademische Auslesemethoden

Der nachstehende Aufsatz des Hamburger Ordinarius für Soziologie wird nächsten Monat im Rahmen eines Buches über „Die skeptische Generation“ (ca. 530 S., ca. 26,– DM) im Verlag Eugen Diederichs, Düsseldorf-Köln, erscheinen.

Auch für die Hochschulen, insbesondere Universitäten, scheint zu gelten, daß sie in den Augen der Jugendlichen oft eine ganz andere Stellung gewinnen, als sie nach den Intentionen der Schulerzieherschaft einnehmen sollen. Auch hier ist zu fragen, ob das jugendliche Verhalten, in diesem Falle die starke Berufs- und Ausbildungsbezogenheit der Studierenden, nur ein defizienter Verhaltenstyp ist, ein Versagen der akademischen Jugend vor den inneren Ansprüchen der Hochschule als einer geistigen Institution unserer Gesellschaft, oder ob sich in diesem Verhalten nicht eine bloße Anerkennung und Realisierung einer vorhandenen sozialen Notwendigkeit ausdrückt, die nur im sozialen Selbstverständnis dieser; Institution noch nicht ausgetragen ist.

Die Universität selbst in Gestalt ihrer Hochschullehrerschaft wehrt sich aus der Kontinuität ihrer geistigen Selbstdeutung und ihrem Bildungsauftrag heraus gegen das Ansinnen, vor allem als eine berufliche Ausbildungsinstitution betrachtet und besucht zu werden, und muß am Verhalten ihrer Studierenden immer wieder bemerken, daß sie es doch wesentlich bereits geworden ist.

Indem die industrielle Gesellschaft die Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse in Aufgaben und Berufe hinein ausdehnt, die noch vor einer Generation allein mit einer Erfahrungs- und Praxisausbildung zu meistern waren, und die akademischen Bildungsinstitutionen diese Vermittlung der angewandten Wissenschaften zunächst nur allzu willig übernommen haben, sehen sich diese Bildungsanstalten heute in einer sozialen Funktion gefangen, der sie schon deshalb nicht ausweichen können, weil es keine anderen Institutionen zur Ausbildung der wissenschaftlich geschulten technischen und funktionalen Intelligenz gibt, deren die moderne Gesellschaft zu ihrem Bestand und Überleben bedarf. Die Funktionen dieser so wissenschaftlich ausgebildeten Intelligenz umfassen in der Struktur der modernen Gesellschaft aber Ränge und Leistungen, die bei einer noch so großzügigen Auslegung des Begriffs einer geistigen Führungsschicht damit kaum etwas zu tun haben, denen eine elitäre Geistesbildung anzusinnen daher sozial sinnlos und praktisch ergebnislos ist.

Es ist also nicht zu verwundern, daß das Hauptgewicht der Hochschulen heute in ihren Ausbildungsfächern und -fakultäten liegt – in den Technischen Hochschulen, den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, den von alters her „ingewandten“ Fakultäten der Jurisprudenz, Medizin, Naturwissenschaft –, während die alten „Bildungs“-Kerne der Universität, die philosophischen und theologischen Fakultäten, längst, trotz (oder wegen) der von ihnen ausgehenden Bildungsansprüche, an die Peripherie der sozialen Funktion der Hochschule geraten sind. Die Ausbildungsfächer sind zugleich die Stätten des Massenbetriebes der Universitäten – und bieten schon von hier aus dem Studierenden kaum ehe angemessene Form der Ausbildung, viel weniger die Chance einer Bildung durch sein Studium hindurch.

Das pflichtgemäße Hobby