Ihre Gattin wünscht sich eine Waschmaschine? Vorsicht, es sind 125 Marken mit etwa 700 Systemen am Markt! Da muß man schon genau hinsehen – nicht nur nach Fabrikat undGütezeichen, sondern auch was den Verkäufer anlangt. Denn wichtiger als der Überzeugenste Vortrag eines Reisenden ist der Mechaniker, den uns die ortsansässige Firma schickt, wenn einmal etwas nicht stimmt...

Die Frage, auf die es ankommt, lautet: Vollautomatisch oder nicht? Sie wird in erster Linie vom Portemonnaie beantwortet. Für 1800 bis 2300 Mark gibt es jenes Waschautomat genannte Wunder, das einweicht, heizt, kocht, wäscht, schleudert, heiß-, warm-, kaltspült, trocknet und sich selbsttätig abschaltet, während die Hausfrau ins Kino geht. Sie hat wirklich nichts anderes zu tun, als Wäsche und Waschpulver einzufüllen. Die für die vier- bis sechsköpfige Familie gedachte Maschine bewältigt 21/2 bis Kilo Wäsche in 75 Minuten. Allerdings braucht der Automat jedesmal neue Lauge, während es die normale Maschine sparsamen Hausfrauen erlaubt, diese zwei- bis dreimal zu benutzen.

Die auch Waschbüfett genannte Waschkombination, der nächsthöhere Grad der Vervollkommnung, vereinigt zwar nicht den Wasch- und Trockenvorgang in einem Arbeitsprozeß, wohl aber in einer Apparatur. Die zusätzliche Mühe besteht darin, die gereinigte Wäsche in die Trockenschleuder zu heben. Im übrigen gibt es nur einige Schaltknöpfe zu bedienen. Dazu muß man allerdings zur Hand sein.

Die dritte Möglichkeit ist die übliche Waschmaschine, die in vergleichbarer Größe für 500 bis 700 DM angeboten wird. Hier bleibt das Wringen Sache der Hausfrau, die dazu einen an der Maschine angebrachten Handwringer zu 65 DM oder einen elektrischen Wringer für etwa 200 DM benutzen kann, wenn sie sich nicht für die elektrische Wäscheschleuder entscheidet, die in der Normalgroße bereits für 200 DM zu haben ist.

In jedem Falle wird die Wäsche „leinentrocken“, d. h. sie ist ausgewrungen und fertig, auf die Leine gespannt zu werden. Dies ist auch heute noch Aufgabe der Hausfrau denn der große Wäschetrockner, den eine Firma unlängst neu auf den Markt brachte. rentiert sich für die Normalfamilie nicht.

Schließlich sei noch empfohlen, das Weihnachtsgeschenk nicht nur nach Preis und Zweckmäßigkeit, sondern auch „nach Maß“ einzukaufen. Denn die Waschmaschine von heute, ein elegantes „formschönes“ Möbel, steht im Bad oder in der Küche und soll sich dort in Höhe und Aussehen der übrigen Einrichtung unauffällig und praktisch angliedern.

L. W.