Dd., Wiesbaien

Weil er die Auspuffgeräusche eines herannahenden Personenwagens für scharfe Schüsse jugendlicher Verbrecher hielt, feuerte der 26jährige Bereitschaftspolizist Rudi Jahn mit seinem Karabiner auf ein vorbeifahrendes Auto. Er traf zwei Insassen: den 31jährigen Autoverkäufer Rolf Schmid aus Calw, der einen Oberschenkel-Durchschuß davontrug, und den 50jährigen Autohändler Eugen Rein aus Günzburg, dem ein Querschläger die Kniescheibe zertrümmerte, so daß während eines einjährigen Krankenhausaufenthalts das rechte Bein amputiert werden mußte. In dreitägiger Hauptverhandlung versuchte jetzt die Zweite Strafkammer des Wiesbadener Landgerichts zu klären, ob Polizeiwachtmeister Jahn fahrlässig gehandelt hat

Am 8. Juni 1956 sollte Jahn gemeinsam mit anderen Bereitschaftspolizisten den Wald zu sehen Kiedrich und Hausen im Taunus abriegeln, in dem man drei jugendliche Autodiebe vermutete. Sie hatten im Wispertal den Bewacher eines Campingplatzes gefesselt und beraubt, waren später von einem Forstbeamten gesehen werden, dann aber wieder entkommen. Man wußte daß sie sich Sprengkörper gebastelt hatten und bewaffnet waren.

Als nun eine Postenkette der Polizei an der Straße Kiedrich–Hausen Aufstellung nahm, fuhren gleichzeitig sechs Testwagen der Opelverke durch die Taunuswälder. Die Insassen waren Werkvertreter und Autohändler aus den verschiedensten Städten der Bundesrepublik. Obwohl es sich um verschiedene Autotypen handelte, waren die sechs Wagen eindeutig als zusammengehörige Kolonne zu erkennen, weil sie in gleichbleibenden Abständen von etwa dreißig bis vierzig Metern gemütlich hintereinander herfuhren. Hinter der Hausener Höhe hatte der vierte Testwagen einige Fehlzündungen, und diese harmlosen Auspuffgeräusche nun weckten in dem Wachtmeister Jahn wild-romantische Vorstellungen: „Ich hörte aus Richtung Hausen einige Knälle. Ich vermutete, daß meine Kollegen auf die Verbrecher gestoßen seien und von der Schußwaffe Gebrauch gemacht hätten.“ Dann seien einige Fahrzeuge um die Kurve gekommen, und gerade als der eine Wagen – es war der dritte – dicht vor ihm gewesen sei, habe es wieder geknallt. „Ich nahm an, daß auf mich geschossen werde. Ich nahm den Karabiner und wollte in den Reifen schießen.“ Der aus der wollte abgegebene Schuß traf den bereits an Jahn vorübergefahrenen dritten Wagen – nicht den vierten, der die Fehlzündungen hatte – aus zwanzig Meter Entfernung, durchschlug die Rückwand und verletzte Schmid und Rein.

Nun aber mußte sich der Angeklagte von Landgerichtsrat Dr. Bukva sagen lassen, daß man doch aus der Hüfte kaum einen gezielten Schuß abgeben könne, und daß nach den Vorschriften auf fliehende Verbrecher nur gezielte Schüsse abgegeben werden dürften, um sie an der Flucht zu hindern. Darauf meinte Polizist Jahn, ungezielte Schüsse aus der Hüfte seien aber als letzte Verteidigung in der Notwehr zulässig: „Für mich bestand damals tatsächlich die Gefahr der Notwehr, das stand momentan für mich fest...“ Damit aber gibt sich das Gericht nicht zufrieden.

Wollte Jahn „eine drohende Gefahr abwehren“ oder fliehende Verbrecher stellen? Das war dem Gericht nicht klar. Wenn der Angeklagte in vermeintlicher Notwehr die Verbrecher abwehren wollte, hätte er nicht in die Reifen des bereits an ihm vorübergefahrenen Wagens schießen dürfen. Man kann nicht gleichzeitig einen Flüchtenden verfolgen und sich ihm gegenüber dennoch in Notwehr befinden. Wer flüchtete ist nicht mehr Angreifer, und Vergeltung für einen vorher abgegebenen – vermeintlichen – Schuß ist keine Notwehr.

– Immerhin – Schmid und Rein können von Glück sagen, daß damals, nicht der für jenen polizeilichen Einsatz verantwortliche 64jährige Polizeioberst a. D. Bellof mit schußbereitem Karabiner an der Straße gestanden hat. Dann wären sie, wie sich am zweiten Verhandlungstag herausstellte, wahrscheinlich nicht nur angeschossen, sondern erschossen worden. Bellof, einst Leiter der hessischen Landespolizeischule, erklärte als Zeuge vor der Strafkammer, wenn ihm die Testfahrer als bewaffnete jugendliche Verbrecher erschienen wären, so hätte er wie Jahn „zurückgeschossen“, und zwar nicht auf die Reifen, sondern „auf den Mann“. Der Zeuge meinte: „Das menschliche Leben ist nun einmal voller Gefahren. Es kann sein, daß ein Unbeteiligter getroffen wird. Die bloße Möglichkeit einer Gefährdung Dritter ist für die Polizei völlig uninteressant.“

Am dritten Tage des Prozesses sprach die Strafkammer den Bereitschaftspolizisten Jahn aus Mangel an Beweisen von der Anklage der fahrlässigen Körperverletzung frei. In der Begründung hieß es, es könne dem Angeklagten nicht als Fahrlässigkeit ausgelegt werden, daß er Auspuffgeräusche für Schüsse hielt. Es sei ihm auch nicht seine Vermutung zu widerlegen, er werde von Verbrechern beschossen. Aus dem Dilemma, dem Angeklagten die vermeintliche Notwehrsituation zuzubilligen, andererseits aber den Schuß auf den Reifen erklären zu müssen, wand sich das Gericht mit dem Satz: „Daß der Angeklagte nur auf einen Reifen hat schießen wollen, konnte ihn nicht belasten; denn das war gegenüber einem Schuß auf den angreifenden Verbrecher nur ein Minus.“ Die Staatsanwaltschaft und die als Nebenkläger zugelassenen Verletzten haben bereits gegen das Urteil Revision eingelegt.