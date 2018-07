A USSE NHA N D E L

Im Außenhandel der Bundesrepublik belief sich die Einfuhr von Januar bis September auf einen Wert von 23.2 Mrd. DM und lag damit um 15 v. H. höher als im gleichen Vorjahresabschnitt. Die Exporte übertrafen mit 26.3 Mrd. DM das Ergebnis des Vorjahres um 19 v. H. Der Aktivsaldo erhöhte sich also von 1,9 Mrd. DM im Vorjahr auf 3,1 Mrd. DM, womit der Aktivsaldo des gesamten Jahres 1956 bereits überschritten wurde.

Der Export der westdeutschen Zigarrenindustrie ist auch im ersten Halbjahr 1957 weiter gestiegen. In der Berichtszeit wurden 356 dz Zigarren, Zigarillos und Stumpen ausgeführt; in der Vergleichszeit des Vorjahres waren es nur 148 dz. Der Devisenerlös stieg auf 441 000 DM. Wichtigster Abnehmer ist nach wie vor Schweden; auf den zweiten Platz ist jetzt jedoch – an Stelle der Schweiz – Norwegen gerückt. Es folgen Belgien, die USA, Südafrika und Australien. Zum potenten Abnehmer westdeutscher Zigarren hat sich jetzt auch der Irak entwickelt.

Insgesamt 25 deutsch-ausländische Außenhandelskammern sind seit Ende des zweiten Weltkrieges in 23 europäischen und überseeischen Ländern errichtet worden. Zehn dieser: Kammern arbeiten in Europa, eine in Asien, zwei in Afrika und zwölf im nord- und südamerikanischen Raum.

Eine Erweiterung des deutsch-japanischen Handels auf 200 Mill. $ bis Jahresende kündigte der deutsche Botschafter Hans Kroll auf dem 5. Jahreskongreß der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Tokio an.

Im Rahmen des deutsch-französischen Handelsabkommens ist jetzt eine Erhöhung der westdeutschen Lieferkontingente um 20 v. H. beschlossen worden. Die Erhöhung erfolgte auf Grund der im August vollzogenen Teilabwertung des Franc.

Österreichs Einfuhr aus der Schweiz hat sich in der Zeit von 1950 bis 1956 mehr als verdoppelt, während die österreichischen Exporte sich nach der Schweiz nahezu verdreifacht haben.