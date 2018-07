Inhalt Seite 1 — Junge Unternehmer unter sich ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ohne daß die Öffentlichkeit sonderlich viel Notiz davon genommen hätte, hat in der vergangenen Woche (in Freudenstadt im Schwarzwald) das Jahrestreffen der „Jungen Unternehmer“ stattgefunden. Wer heutzutage und hierzulande nicht kompakte Forderungen stellt und nicht eine ebenso kompakte Masse hinter sich zu formieren vermag, ist allerdings in Gefahr, überhört zu werden ...

Die „Jungen Unternehmer“ sind noch nicht alle Unternehmer; aber sie werden es einmal, als Nachfolger ihrer Väter, sein. Sie haben sich – Krieg und Gefangenschaft spielen dabei eine Rolle – innerhalb der „Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer“ (ASU) zu einer besonderen Gruppe zusammengeschlossen (806 an der Zahl, vor einem Jahr waren es 744); sie haben ihre eigenen Satzungen, veranstalten ihre eigenen Tagungen und haben eine eigene Zeitschrift („Junge Wirtschaft“), die im Untertitel „Zeitschrift für fortschrittliches Unternehmertum“ heißt.

Es ist nicht leicht auszumachen, was mit diesem „fortschrittlichen Unternehmertum“ gemeint ist. Aber vielleicht kommt man dem, was diese Unternehmersöhne wollen, wenigstens einigermaßen nahe, wenn man sagt, daß ihr Programm darin besteht, kein Programm zu haben. Sie halten es für gut und nützlich, bevor sie, der heutigen Übung folgend, der Allgemeinheit Rezepte zu verordnen versuchen, nachzudenken, am meisten über sich selbst und die Aufgabe, die ihnen als kommende Unternehmer in der Gesellschaft gestellt sind. Zum Nachdenken gehört Mut. Das macht sie sympathisch.

Es hat nicht gefehlt und fehlt auch heute nicht an kritischen Stimmen, die dieses Sich – selber – in – Frage – Stellen für nicht ganz unproblematisch und ungefährlich halten. Es hat schon des öfteren den mahnend erhobenen Zeigefinger gegeben, das „Revoluzzertum“ (sie hören dieses Wort nicht gern und sind keine Revoluzzer!) nicht zu übertreiben und im dem Boden der nüchternen Tatsachen zu bleiben, etwa der, daß auch die Unternehmer, wie jede andere Gruppe, die Geschlossenheit brauchen, wenn sie sich in dem allgemeinen Handgemenge der Interessenorganisationen behaupten wollen. Und es sind auch (wie im Tätigkeitsbericht zu lesen ist) unter den Jungen Unternehmern selbst „viele der Ansicht, der Einsatz der Kräfte auch der jüngeren Generation auf die Arbeit nach außen müsse verstärkt werden“. Es wird von einer „zweiten Arbeitsperiode“ gesprochen, wobei es darauf ankäme, „einen Übergang zu schaffen, der einerseits alle bisher an der Arbeit Interessierten vor Enttäuschungen bewährt und der andererseits auch für neue, jüngere Mitglieder interessant ist...“

Die Entwicklung der Jungen Unternehmer ist im Fluß. Vorerst ist festzustellen, daß sie, obwohl manche von ihnen bereits der mittleren Generation angehören, „jung“ geblieben sind. Wer sie reden und diskutieren hört (ihre Tagungen unterscheiden sich von den üblichen Tagungen auch dadurch, daß nur wenige Reden gehalten und angehört werden, im übrigen aber, aufgeteilt in kleinere Gruppen, miteinander diskutiert wird), hat ganz und gar nicht den Eindruck, daß hier der Sache des freien und selbständigen Unternehmertums etwa ein schlechter Dienst erwiesen wird. Der Unternehmer ist, ob er es will oder nicht, heute in die Position eines führenden Standes gedrängt. Einem führenden Stand steht es ausgesprochen gut zu Gesicht, wenn er mehr Forderungen an sich selbst als an die anderen stellt. Das war ja wohl auch das, was Dr. Alex Haffner, als „Alter“ zu den „Jungen“ gesprochen, in seinem „Gastvortrag“ hat sagen wollen.

In diesem Kreise ist immer viel die Rede vom Menschen, vom Ethos und der geistigen und sozialen Verantwortung. Wer das nicht stets ganz reine Vergnügen hat, des öfteren an Tagungen der Wirtschaft als Zuhörer teilzunehmen, hat sich gegenüber dem Andrang hochfliegender Worte das dicke Fell des notorischen Mißtrauens zugelegt. Beteuerungen dieser Art sind oft nur die gefällige Verpackung sonst sehr eigennütziger Wünsche. Bei den Jungen Unternehmern ist das anders. Man glaubt es ihnen, und man hat das Gefühl, daß dahinter echte Überzeugungen stehen.

Das Jahrestreffen stand dieses Mal unter dem Leitgedanken: „Die Wirtschaft geht jeden an.“ Gemeint war damit nicht, daß die Wirtschaft, etwa gegenüber der Politik oder dem „Geist“, das „Primat“ gebühre. Gemeint war die allerdings beunruhigende Tatsache, daß heute zwar „alle Menschen im Markt sind“, aber dennoch nur wenige von den Spielregeln und Gesetzen des Marktes etwas verstehen: „Gerade in Deutschland ist die Wirtschaft zu sehr als Kategorie für sich und als gesellschaftlich und geistig minderwertig betrachtet worden ... Für den völlig Unbewanderten ist die Wirtschaft unserer Tage ein überaus kompliziertes, ein auf den ersten Blick schwer überschaubares, ja unheimliches Gebilde. Die technische Entwicklung der industriellen Produktion, der Geld- und Kapitalverkehr, Handel und Versorgung, die Wirtschafts- und Steuergesetze, all dies ist ungeheuer verwickelt und scheint seihe eigene Dynamik zu haben. Der einzelne Mensch fühlt sich diesen geheimnisvollen Mächten ausgeliefert. Sie scheinen ihn zu beherrschen, anstatt daß er sie beherrscht. Eine die Besinnung raubende Anpreisung der Güter und Leistungen droht ihm vollends das Bewußtsein der freien Entscheidung zu rauben, Mißtrauen und Angst fördern das Bedürfnis nach totaler Sicherheit, und völlig unrealistische Vorstellungen treiben die Menschen in die Arme allmächtiger Institutionen, Organisationen und Apparate, in der Hoffnung, dort Geborgenheit zu finden ..“ (Johann Philipp Freiherr von Bethmann in seinem Grundsatzreferat).