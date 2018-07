Schon seit langem war aus den Reihen des westdeutschen Maschinenbaues zu hören, daß seine großen Exporterfolge nicht etwa in einer Preisüberlegenheit der deutschen Lieferanten, sondern in der Hauptsache in der starken Auslandnachfrage nach Investitionsgütern begründet sei. Die einzelnen Aufträge mußten oft genug unter schärfstem Wettbewerb mit ausländischen Konkurrenten hereingeholt werden. Natürlich ist die Situation in jedem einzelnen Falle etwas anders; es gibt zweifellos einzelne Fabrikanten, die so hervorragende Spezialmaschinen anzubieten vermögen, daß sie praktisch in jedem Falle zum Zuge kommen. Das gilt in gleicher Weise aber auch für ausländische Maschinenbauer. Es wäre sonst nicht verständlich, daß unsere Maschineneinfuhr ständig im Steigen begriffen ist und allein drei Fünftel der Gesamtmaschineneinfuhr auf Lieferungen der USA, Großbritannien und der Schweiz, den großen Maschinenbauländern, fällt;

Der vom Ausland kommende Exportsog aber läßt in den letzten Monaten nach, eine Folge der Restriktionsmaßnahmen, die in einigen Defizitländern ergriffen wurden. Das macht sich bereits in der Außenhandelslage des Maschinenbaues bemerkbar. Es lagen bei ihm im Juli die Exportabschlüsse etwas unter den Exportlieferungen; im August betrugen die Exportabschlüsse nur noch 87 v. H. der Exportlieferungen. Der Maschinenbau weist im Hinblick auf eine solche Entwicklung darauf hin, daß die Möglichkeiten, eine weitere Abschwächung der Inlandnachfrage durch Exportsteigerung zu kompensieren, begrenzt sind, um gleichzeitig festzustellen, daß die Investitionstätigkeit im Inland über die weitere Entwicklung der Maschinenproduktion entscheiden wird.

Erfreulicherweise liegen jedoch Anzeichen für eine Belebung der inländischen Investitionskonjunktur vor. Diese Ansätze sollten nach Ansicht des Maschinenbaues durch eine sinnvolle Finanz- und Kreditpolitik gefördert werden, zumal eine neue Überhitzung nicht zu befürchten ist. Mit dieser Feststellung rennt der Maschinenbau offene Türen ein, denn der Bundeswirtschaftsminister hat erst vor einiger Zeit darauf hingewiesen, daß die Zeichen der Konjunkturpolitik nicht mehr auf Restriktion stehen, was bei einem Diskontsatz von 4 v. H. auch wirklich nicht behauptet werden kann. W. R.