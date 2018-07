Wer andern eine Grube gräbt... Das Präsidium des Bauernverbandes hat seine Abneigung gegen Minister Lübke jetzt so weit übertrieben, daß die Führungskrise offenbar geworden ist. Als recht deutliche Vorstellungen bei Adenauer – man wünsche nicht, daß Lübke erneut mit dem gleichen Ministerium betraut würde, weil er nicht genügend enge Fühlung mit dem Bauernverband halte, seine Informationen auf andere Weise (z. B. durch direkten Kontakt mit den Bauern im Lande!) beziehe, ja sogar die „machtvolle Repräsentation von 4 bis 5 Millionen Landvolk“ gar nicht von sich aus um Rat frage – offenbar keinen Erfolg hatten, versuchte der Verband seine Ausschaltung auf recht ungewöhnliche Weise. Einer der drei geschäftsführenden Präsidenten (der, in dessen Bezirk der Bauerntag stattfand) erklärte, er könne keine Garantie dafür übernehmen, daß Minister Lübke bei seinem Erscheinen – er war vor Wochen offiziell eingeladen worden – nicht unerfreulichen Kundgebungen gegen seine Person ausgesetzt sein würde. Was tat das Gesamtpräsidium von 14 starken und klugen Männern? Es legte dem Minister (während der Kabinettssitzung über Jugoslawien) nahe, unter diesen Umständen auf seine Teilnahme und auf die Rede, um die man ihn gebeten hatte, zu verzichten ...

Welch ein beschämender Vorgang, dieses Aufputschen radikaler Stimmungen gegenüber dem Minister, der für die Bauern mehr erreicht hat als andere Landwirtschaftsminister, und der dabei wie keiner seiner Vorgänger bei den Verbrauchern, also in der Breite des Volkes, Verständnis für die echten Nöte der Bauern erweckt hat. Aber man lud nicht nur den Minister aus, sondern gleichzeitig bat man den Kanzler um eine abermalige Unterredung über die Person des künftigen Ministers.

Daß der Kanzler, nach jener „Ausladung“, dieser Bitte nicht entsprechen konnte, hätten eigentlich alle 14 Bauern-Präsidenten früh genug erkennen können. Lübke war bereit, zwecks Beilegung des Konflikts mit dem geschäftsführenden Präsidium unmittelbar über deren „Beschwerden“ und die künftige Zusammenarbeit zu sprechen. Und siehe da: während zwei Präsidenten mit dieser Aussprache einverstanden waren, lehnte der „Bauern-König“ von Hannover ab. Jetzt ist der Bruch zwischen dem radikalen Flügel und jenen Persönlichkeiten, die nicht nur gewillt waren, die notwendigen Formen zu wahren, sondern die auch im Interesse der Bauern zu einer sachlichen Zusammenarbeit bereit sind, offenbar geworden.

Ganz im Gegensatz zu der polternden und beschämenden Art, wie das Präsidium des Deutschen Bauernverbandes Minister Lübke beim Bauerntag in Hannover telephonisch „ausgeladen“ hat, ist die Entschließung zur Agrarpolitik in sehr maßvoller Sprache und durchaus mit Niveau abgefaßt. Auf zwei Gebieten scheint uns die Einstellung des Bauernverbandes positiver geworden zu sein. Die Entschließung hebt die Notwendigkeit „weitsichtiger Marktpflege unter Einstellung auf die Wünsche des Verbrauchers durch Selbsthilfe der Landwirtschaft stark hervor. Sie fordert das Bereitstellen größerer Mengen in gleichbleibender Qualität, einwandfreie Sortierung und gutes Aufmachen des Angebotes. In der Tat ist dies bei Veredlungserzeugnissen eines der wichtigsten Mittel zur Verbesserung der Erträge und des Verhältnisses zum Verbraucher. Auch die Notwendigkeit der Strukturverbesserung (Flurbereinigung, Betriebszusammenlegung und was sonst noch dazugehört) ist nachdrücklicher betont als bisher. Auf diesen beiden wichtigen Gebieten wird sich offenbar mit dem Bauernverband in Zukunft gut und positiv zusammenarbeiten lassen.

Ein anderes sind die Forderungen, die sich auf Maßnahmen zur „schnellen und durchgreifenden Gesundung“ der Landwirtschaft, auf das Beseitigen des Abstandes zwischen dem bäuerlichen und dem Einkommen nichtbäuerlicher Bevölkerungsschichten beziehen. Jede Stellung zu diesen agrarpolitischen Forderungen muß u. E. von der Tatsache ausgehen, daß viele, wenn auch keineswegs alle Bauern, ein durchaus unzureichendes Einkommen haben und ihre Erlöse im Mißverhältnis zu den Kosten stehen. Von beiden Seiten will der DBV dies Mißverhältnis angehen. Er fordert „kostendeckende Preise“, und er ist für „Preiswahrheit“, d. h. für das Durchschlagen dieser Preise bis zum Verbraucher mit dem richtigen Hinweis, Subventionen, die dies Durchschlagen abfangen, müßten von den Käufern doch über die Steuern aufgebracht werden. Der Nachdruck, mit dem der Bauernverband kostendeckende Preise verlangt, ist gerade im Augenblick durch das Vorgehen der Ruhrkohle, die solche Preise (unter nur wenige Tage anhaltender Erregung der Öffentlichkeit) durchgesetzt hat, wesentlich beeinflußt. Weiter: Da man mit dem Verbilligen der Düngemittel gute Erfahrungen gemacht hat, wünscht man die Ausdehnung dieser Subventionen auf weitere Betriebsmittel (z. B. für Maschinen). Auf die gleiche Ebene kräftiger Staatshilfen zur Besserung des Ertrages gehört die – durchaus verständliche – Forderung, nicht nur Kapitalzinsen zu verbilligen, sondern von Staats wegen auch bei der Bereitstellung des Kapitals selbst behilflich zu sein.

Aus der Entschließung des Bauernverbandes ergeben sich noch schwerwiegendere Fragen als die, ob die Lage der Bundesfinanzen künftig stärkere finanzielle Hilfen für die Landwirtschaft erlaubt. Nicht eigentlich die Forderungen des Bauernverbandes, sondern die Lage eines großen und aus vielerlei Gründen erhaltungswürdigen und notwendigen Teils der bäuerlichen Bevölkerung stellt Regierung und Öffentlichkeit immer deutlicher vor die Frage, ob die bisherigen Mittel und Wege zur Besserung der Lage der Bauern ausreichen oder ob man nicht auf neue Wege sinnen muß. Die Kosten,- Zins- und Kapitalsubventionen, das Gewähren höherer Preise unter dem Einsatz von Verbrauchersubventionen, werfen doch die Frage auf, ob es angängig ist, die Wirtschaftlichkeit eines so großen Berufsstandes auf lange Sicht auf solche Kostenzuschüsse aus Staatsmitteln zu basieren. Der Hinweis, die Agrarpreise seien in der ganzen Welt durch Staatsmittel verzerrt, darf keine ausreichende Antwort sein. Das Umstrukturieren wird manche Leistungs- und Ertragssteigerung bringen. Bleibt es aber dabei, daß die andern nicht so „erd- und naturgebundenen“ Wirtschaftsberichte ihre Leistung und Einkommen weiterhin schneller steigern können als die Landwirtschaft, dann wird die Aufgabe unserer Agrarpolitik immer schwerer. F. L.