Die Nordstern-Lebensversicherungs-AG, Köln, gab bekannt, daß sie ihren Altversicherten zusätzlich zur laufenden Gewinnbeteiligung eine einmalige Sondergewinnzuteilung zum Ausgleich von Währungsreform-Einbußen gewährt, und zwar in Form einer zusätzlichen beitragsfreien Versicherungssumme zu den vor der Währungsreform abgeschlossenen gewinnberechtigten Lebensversicherungen, die am 1. Januar 1955 noch bestanden. Über Einzelheiten werden die in Frage kommenden Versicherungsnehmer in nächster Zeit unterrichtet.

Begreiflicherweise hat diese etwas eigenwillige, aber nichtsdestoweniger propagandistisch geschickt gewählte Form der Gewinnausschüttung an Versicherungsnehmer lebhafte Diskussionen sowohl unter den Versicherten als auch unter den Versicherungen ausgelöst, obwohl eine solche Aktion von Nordstern bereits im letzten Geschäftsbericht angekündigt worden war. Das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, das die Sondergewinnausschüttung genehmigt hat, brachte ein paar Tage nach der Nordstern-Ankündigung Klarheit in die Gespräche. Es stellte nämlich ausdrücklich fest, daß im Falle Nordstern keine nachträgliche Teilaufwertung von Altversicherungen stattfinden wird, sondern daß es sich lediglich um eine Verteilung von Überschüssen (aus der „Gewinnrückstellung der mit Gewinnanteil Versicherten“) handelt, die aus den von den Altversicherten abgeschlossenen Versicherungen stammen und die sich auf den diesen Versicherungen zugrunde liegenden Geschäftsplan für die Gewinnbeteiligung gründen. „Die Altversicherten werden dadurch nicht anders behandelt“, so stellt das Bundesaufsichtsamt fest, „als die Neuversicherten“. -dt