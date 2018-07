Die Forderung der Allgemeinheit, der Bergbau müsse beschleunigt alles tun, um seine Zechen rentabel zu gestalten, bleibt nicht angehört. Auch das größte deutsche Zechenunternehmen, die Gelsenkirchener Bergwerks AG, Essen, verfügt keineswegs nur über Pütts, die gewinnbringend arbeiten. Die im Bochumer Raum liegende 100 v. H.-Tochter Bochumer Bergbau AG gehört z.B. zu jenen Kohleunternehmen, die chronisch verlustreich sind. In einer AR-Sitzung der GBAG wurde nun beschlossen, mit einem großen Bauvorhaben auf dem Gebiete der Steinkohlenelektrizität die Situation der Bochumer Bergbau AG endgültig zu bessern und das Unternehmen aus der Verlustwirtschaft, die der reine Bergbaubetrieb verursacht, durch, Angliederung eines Großkraftwerks herauszuführen. So wird mit einem Kostenaufwand von 142 Mill. DM bei der Schachtanlage Prinzregent im südlichen Stadtgebiet von Bochum ein Kraftwerk mit zwei Turbosätzen von je 150 000 kW errichtet. Gleichzeitig wird die Förderung aus den Feldern Dannenbaum und Prinzregent mit einem Kostenaufwand von 10 Mill. DM in einem Zentralschacht zusammengelegt werden.

Die Errichtung des Kraftwerks mit einer erwarteten Leistung von 1,2 Mrd. Kilowattstunden soll nicht nur der Sicherstellung des eigenen Stromverbrauchs dienen, sondern durch Verkauf des Stromes an das RWE das wirtschaftliche Ergebnis der Kohle verbessern helfen. Die Verwaltung teilte mit, daß ein langfristiger Vertrag zu guten Bedingungen mit dem RWE abgeschlossen worden sei. Das neue Kraftwerk wird etwa 270 Mann beschäftigen, mithin rund 0,9 Beschäftigte auf 1000 installierte kW. Der Kohleverbrauch je kWh dürfte, auf Einheitswärmeeinheit umgerechnet, etwa 370 Gramm betragen. Der Vorsitzer des Vorstandes, Hans Dütting, kommentierte: „Es ist ein Wahnsinn, unrentable Zechen auf die Dauer weiterzuführen.“ Von der GBAG-Förderung von täglich durchschnittlich knapp 70 000 t seien etwa 10 000 t (auch nach der Preiserhöhung) unrentabel. Man werde davon die Hälfte im neuen Stromkraftwerk verbrauchen.

Die GBAG verfügt zur Zeit über eine installierte kW-Leistung von 470 000; 64 000 kW kommen in Kürze in Betrieb; weitere 64 000 werden Ende 1958 die Stromerzeugung aufnehmen. Von der Erzeugung von 2,5 Mrd. kWh in 1956 wurde knapp die Hälfte an Fremde abgegeben. Das jetzt beschlossene Kraftwerk von 300 000 kW dürfte 1962, also nach vier Baujahren, in Betrieb kommen. Die Finanzierung geschieht voll aus eigenen Mitteln, die mit jährlich etwa 35 Mill. DM bei einem Abschreibungsvolumen von etwa 100 Mill. DM angesetzt sind.

Nicht nur die Tatsache, daß hier energisch in eine Verbesserung der Kohlerentabilität herangegangen wird, darf hervorgehoben werden, sondern auch der Hinweis, daß es sich um den in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung neben Wasserkraft- und Braunkohlenstrom teuersten Strom handelt. „Wir verfolgen die Entwicklung des Atomkraftstromes mit größter Aufmerksamkeit“, war dazu zu hören. Gleichgültig, wie sich Atomstrom künftig in Mengen und Preis stellen wird, die Stromerzeugung aus anderen Quellen werde stets einen bedeutenden Anteil decken müssen. Und zwar aus technischen Gründen. Ein Atomkraftwerk kann nur eine kontinuierliche Stromleistung erzeugen, sich also nicht den Bedarfsschwankungen anpassen. Der gesamt Schwankungsbereich (mit einer kleinen Grundlast) wird also immer von anderen Kraftwerken gedeckt werden müssen. Das belastet zwar die Kostenrechnung, wird sich aber in Zukunft nicht vermeiden lassen.

In 1956 wurden in der Bundesrepublik insgesamt 85 Mrd. kWh erzeugt, davon 50,1 Mrd. oder 59 v. H. auf Basis Steinkohle, 21,7 oder 25 v. H. auf Basis Braunkohle und Torf, 13,1 Mrd. kWh oder 15 v. H. aus Wasserkraft und 0.1 Mrd. kWh oder 1 v. H. auf sonstiger Basis. Der Neubau der GBAG wird mit dazu beitragen, daß der Steinkohlenstrom seinen Anteil innerhalb der Elektrizitätswirtschaft hält. Die z. Z. insgesamt einsatzfähige Krafwerksleistung der Bundesrepublik liegt bei rund 19 Mill. installierter kW, wovon 12 Mill. kW mit 52 Mrd. kWh oder 61 v. H. der Gesamterzeugung auf die öffentliche E-Wirtschaft, 7 Mill. kW mit 32 Mrd. kWh oder 38 v. H. auf industrielle E-Wirtschaft und der Rest auf die Bundesbahn entfallen.