Unter großer Beteiligung und Anteilnahme, vor allem der Jugend, wurde auch in diesem Jahr, am letzten Sonntag, der „Tag des Pferdes“ in der Bundesrepublik begangen. Für den Reiter ist dieser Tag fast ein Widersinn; denn für ihn sind alle Tage im Sattel Tage des Pferdes, von denen die schönsten die sind, an denen es durch Feld, Wald und Heide aufgeht zur Jagd im roten Rock – womöglich sogar hinter den Hunden. Das ist der Trost aber derer, denen ein zeitraubender Beruf, ein zu großes Alter oder ein zu kleiner Geldbeutel nicht erlauben, nach den Lorbeeren der reinen Sportreiterei zu streben. Und es ist eine notwendige Erfrischung nicht nur für jeden Reiter, sondern auch für jedes Pferd. Freilich, der eine reitet einen teuren Huntertyp, der nächste ein Arbeitspferd, ein anderer einen der sooft unterschätzten „Verleiher“ und der letzte schließlich ein Pferd, das schon dem Schlachter verfallen schien. Aber hier gilt nur die Liebe zur Reiterei, und zur Jagd sind sie alle willkommen. Zwischen „Rendezvous“ und „Halali“ geht es nicht um Fehler und Zeit, nicht um Schleifen oder gar Geldpreise, sondern einzig und allein um faires, beherztes und womöglich auch noch schönes Vorwärtsreiten. Das „Rendezvous“ oder „Stelldichein“ ist der Versammlungsort der Jagdteilnehmer, das „Halali“ – wahrscheinlich aus dem altfranzösischen Ha, la lit Ha! Da liegt er! – das Ende der Jagd. Eigentlich dürfte es nur noch heißen: „Ha! Da lag er!“, der Hirsch nämlich, das Stück Schwarzwild oder der Fuchs, den man erjagt hat;-denn heute verbieten Gesetz, humanes Empfinden und der Zwang zur Vermeidung von Flurschäden die Hetz- oder Parforcejagd auf lebendes Wild. Heute reitet man eine Schleppjagd hinter der Meute, die auf einer aus Fuchslosung und Anis gemischten Riechspur, der sogenannten Schleppe, jagt. Das eigentliche und letzte Ziel aller Reiterei, die nicht zur Rekordstreberei, perfektionierter Salonkunst oder Akrobatik entarten soll, blieb dabei erhalten: Das Vorwärtsreiten im Gelände über natürliche Hindernisse. J.P.