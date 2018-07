R. K., Frankfurt

Dreck ist international. Die sauber gekleideten Herren, die sich in der Kongreßhalle auf dem Frankfurter Messegelände über schmutzige Dinge unterhielten, waren aus 29 Ländern gekommen. VI. Internationaler Kongreß für Städtereinigung hieß diese Tagung, und man sprach vor allem über neue Methoden zur Verbesserung in der Müllabfuhr. So sprach man also über Schmutz – auf englisch, auf französisch, auf schwedisch und auch auf schwyzerisch. Die jungen Damen in der Dolmetscherkabine, die den Delegierten den Schmutz fremder Länder sachgerecht übersetzen mußten, hörte man häufig leise Seufzer ausstoßen.

Wohin mit dem Kehricht? Frankfurt baut seit 1929 seinen Monte Scherbelino, der etliche Kilometer vor der Stadt liegt und noch zehn Meter hoher werden darf. Wenn er dann 46 Meter hoch ist, will man – wie ein Redner ausführte – „den kahlen, von Wohlgerüchen zur Zeit nicht umwehten Hügel bepflanzen, und ein paar Jahre später werden sich Romantiker beim Zirpen der Grillen dem Anblick des Mondes hingeben“. In Frankfurt, so erfuhr man, sind es tausend Mann, die ein Straßennetz von 900 Kilometern (mit 100 000 Mülltonnen) sauberhalten, die Laub kehren und die bei Glatteis dafür sorgen, daß nicht alle Straßen zu Rutschbahnen werden. Auch gehören noch 1300 Papierkörbe zu ihrem Arbeitsgebiet.

Der Außenseiter unter den Kongreßteilnehmern, der weder verstand, warum man Kompost nur zum Teil mit Glas durchsetzen darf, warum soundsoviel Grad Wärme in soundso langer Zeit bei der Verdüngung frei werden und warum „in der Praxis ein achsialer Kathodendraht das Gas ionisiert und sich Elektronen und Ionen, die an den schwebenden Partikeln haften, unter dem Einfluß des elektrischen Feldes sensibilisieren“, dieser Außenseiter hatte reichlich Zeit, sich all die eindrucksvollen Fahrzeuge anzusehen, die dort säuberlich aufgereiht standen: die riesigen Sattelschlepper und die selbstaufnehmenden Kehrmaschinen, die Schneelader und auch die Wassersprenger. Sie alle, die später ausfahren sollten, die zivilisierten Menschen wieder von einem Teil ihrer Zivilisation zu befreien. Rings um die Fahrzeuge waren blitzsaubere verzinkte Mülltonnen aufgereiht, aus denen man Wein hätte trinken können. Mülleute – in sauberen Schürzen – rollten sie rasselnd heran, hoben sie (druckluftgesteuert) und entleerten sodann den vermeintlichen Inhalt in die großen Wagen. In Frankfurt ist man sogar schon einen Schritt weiter: die Tonnen werden auf luftbereiften Rollern völlig geräuschlos transportiert.

Doch ohne Ende sind die Sorgen der Stadtreiniger. Nach vier Tagen Mülldiskussion hatte die Berichterstatterin so viel Verständnis für die gepflegten Herren, daß sie beschloß, ihnen auf ihre Art zu helfen. Schnell indes sah sie ein, wie schwer das ist. Denn sollte sie hinfort etwa die Kartoffeln mit der Schale essen, das Fleisch mit den Knochen und den Käse im Papier?