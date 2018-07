Inhalt Seite 1 — Wichtig – und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nahost-Konflikt vor der UNO: Die Spannungen zwischen Syrien und der Türkei, die durch die gegenseitigen Vorwürfe und Drohungen der Russen und Amerikaner während der letzten Woche einen besonders dramatischen Akzent erhielten, haben dazu geführt, daß der englische Premierminister McMillan nach Washington gereist ist und daß in New York die Vollversammlung der Vereinten Nationen zusammengerufen wurde. Nach heftigem Wortwechsel wurde die Debatte um drei Tage vertagt, um König Saud von Saudi-Arabien Gelegenheit zu einem Vermittlungsversuch zu geben. Als sinnvollster Schritt zu einer Entspannnung zeichnet sich im Augenblick die Möglichkeit ab, das syrisch-türkische Grenzgebiet durch UN – Kommissionen überwachen zu lassen. Beide Staaten wären, so scheint es, mit einer solchen Regelung einverstanden.

*

Neue Regierung in Bayern: Zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten wurde vom Landtag in München mit einer Mehrheit von 110 der abgegebenen gültigen Stimmen der CSU-Vorsitzende Seidel gewählt. Seiner Regierung werden neun Minister und Staatssekretäre der CSU, zwei der Freien Demokraten, vier Kabinettsmitglieder des Gesamtdeutschen Blocks und zwei Parteilose angehören. Als prominenteste Persönlichkeit in diesem Kreis gilt der Landwirtschaftsminister Hundhammer, Diese Regierungsneubildung in Bayern ist eine deutliche Folge der Bundestagswahl, bei der es der CSU in Bayern gelang, stark an Terrain zu gewinnen.

*

Noch kein Kabinett in Bonn. Die Ministerliste des dritten bundesdeutschen Kabinetts konnte noch nicht, wie ursprünglich geplant, in dieser Woche veröffentlicht werden, da bisher weder feststeht, wer das Amt des Vizekanzlers übernehmen wird, noch Klarheit darüber herrscht, welchen neuen Posten der bisherige Finanzminister Schäffer in der neuen Regierung bekleiden soll. Schäffer, der – soviel ist gewiß – nicht wieder Finanzminister wird, hat sich noch nicht entschlossen, ob er das Angebot Bundeskanzler Adenauers annehmen wird, als Chef in in das neuzubildende Schatzministerium einzuziehen. Im Augenblick scheint es, als liebäugele Schäffer mit dem Posten des Justizministers. Die Ministerliste soll, wie es heißt, endgültig am kommenden Dienstag veröffentlicht werden.

*

Bruch mit Jugoslawien: Als Antwort auf die Anerkennung des Sowjetzonenregimes durch Belgrad hat die Bundesregierung die diplomatischen Beziehungen zu Jugoslawien abgebrochen. Wie auch immer die zum Teil sehr kritischen Kommentare dazu laufen mögen, feststeht, daß Bonn durch seine Entscheidung aufs neue und sehr eindeutig bekundet hat, daß es nicht gewillt ist, auf irgendeine Weise, und sei es nur indirekt, das Pankower Regime als eine legitime Regierung zu akzeptieren.