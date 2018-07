...daß Bayern als erstes Bundesland eine „Bereinigung landesrechtlicher Vorschriften“ abgeschlossen hat und daß von 22 000 geprüften Vorschriften nur 1100 in Kraft geblieben sind.

...daß das Verwaltungsgericht in Berlin-Neukölln die amtliche und lapidare Feststellung traf: „Ein Hund ist, wenn er beißt, bissig.“ Das Gericht verurteilte einen Hundehalter, dessen Hund zwei Fremde gebissen hatte, zur Leistung von Schadenersatz. Der Mann hatte sich verteidigt, sein Hund beiße nur manchmal, sei aber nicht ausgesprochen bissig und brauche deshalb keinen Maulkorb zu tragen.

...daß Cuxhaven sich rühmen kann, den ersten rattenfreien Hafen in Europa zu besitzen. Eine große Rattenbekämpfungsaktion begann im März vorigen Jahres und hat seitdem mehrere hunderttausend Mark verschlungen.

Wir finden schlecht...

...daß man in einer westdeutschen Zeitung, der „Deutschen Gärtnerbörse“, eine solche Anzeige lesen kann: „Habe einen 8 3/4-Morgen-Kotten zu verpachten. Flüchtlinge unerwünscht.“

...daß der älteste Profanbau der Stadt Münster, ein mehr als 500 Jahre altes Patrizierhaus, das noch keineswegs baufällig ist, abgerissen werden soll, um einem Kaufhaus Platz zu machen.

...daß bei der Vereinfachung der Gemeindenamen in Schleswig-Holstein der Name der Gemeinde Helse-Helserdeich-Darenwurth in Dithmarschen nicht vereinfacht wurde.