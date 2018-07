Den Reisenden, der von Würzburg kommend zur Nachtzeit in das traditionell vom Bier bis zum Fußball mit seinen Nürnberger Nachbarn verfeindete Fürth einfährt, empfängt als erster starker Eindruck nach der wohl unvermeidlichen Schreber- und Wellblechrandzone hell erleuchtet der „Grundig-Bahnhof“. Das ist die Güterumschlagstation, die sich der erfolgreichste Adoptivsohn dieser Stadt – Max Grundig ist nämlich in Nürnberg geboren, hat aber seine Karriere in Fürth gemacht – für die Verladung seiner Tagesproduktion von 6000 Geräten errichtete. Knapp zehn Jahre, nachdem er erstmals den Fuß in das Eingangstor zum Wirtschaftswunderland klemmen konnte...

In diesem Jahrzehnt hat Grundig allerdings unermüdlich dafür gesorgt, daß diese Tür für ihn und seine rasch von 150 Köpfen (1947) über 6000 (1952) auf 15 000 (1957) ansteigende Mitarbeiterzahl weit offen blieb. Und mit dieser Leistung dürfte der mittelgroße, untersetzte und überraschend junge (nämlich „erst“ 49 Jahre alte) Industriekapitän überzeugend nachgewiesen haben, daß er 1947 mit seinem Radiobasteikasten „Heinzelmann“ – der ersten Grundigschen Hunderttausender Serie – nicht nur einen Zufallstreffer gelandet hatte, obwohl er damals lediglich Spulen, Drähte und Stecker liefern konnte: die Röhren mußte sich der Bastler noch selbst „besorgen“.

Im Gegenteil, in Max Grundig betrat ein Mann die Arena des nun frei werdenden Wettbewerbs, der mit geradezu nachtwandlerischer Sicherheit die Bedürfnisse des Marktes und die Wünsche der Verbraucher stets zehn Monate vor der Konkurrenz erfaßte, der genau das und nichts anderes produzierte, der anfangs die Technik unter dieses Diktat des Verkäufers zwang, dann aber schnell eine glückliche Ehe mit den Ingenieuren und Konstrukteuren einging und ihnen heute mehr Geld und Speziallabors – 500 Ingenieure, Konstrukteure und Techniker für die Entwicklung und 250 zusätzlich für die Automation der Vorproduktion – als je zuvor ein anderer Radiofabrikant bewilligte. Der Erfolg dieser Großzügigkeit blieb nicht aus. Ein Großteil der in den letzten Jahren den Rundfunk-, Fernseh- und Phonomarkt revolutionierenden Neuerungen und Fortschritte sind in seinen Fürther Labors konstruiert und fabrikationsreif gemacht worden. Mit diesen technischen Finessen hat Grundig ebenso zielbewußt wie mit den Goldleisten der Gehäuse das Herz der Frauen, die Ohren und Augen der Männer erobert. Von hier kamen so u. a. auf den deutschen Markt: die getrennten Höhen- und Tiefenregister, die Drucktastenschaltung für Wellenbereiche, der UKW-Weitempfang, der statische Hochtonlautsprecher, die Breitwandklangtechnik, der 3-D-Klang mit dynamischen Seitenlautsprechern, wurde die Ferrit-Antenne eingeführt und 1953 das erste 17-Zoll-Tischgerät unter 1000 DM und 1957 das 21-Zoll-Tischgerät unter 1000 DM gebracht.

Kein Wunder, daß Grundig anläßlich der Einweihung eines siebten Werkes – ein für eine 1000-Stück-Tagesproduktion von Tonbandgeräten auf die grüne Wiese gesetztes Werk in Bayreuth – Besuch aus der großen Welt in dieses nur durch die Wagner-Festspiele (und durch seine Landschaft) bekannte bundesrepublikanische. „Fernost“ locken konnte. Mehr als 100 Journalisten aus allen europäischen Staaten kamen, um diese größte Wirtschaftsleistung eines einzelnen Mannes in der Nachkriegszeit zu bestaunen. Grundig hat aber nicht etwa, wie man nach dieser Schilderung annehmen könnte, einen furchterregenden Giganten errichtet, sondern – das dürfte für ihn und seine nüchterne Beurteilung der Lage charakteristisch sein – sein 15 000 Köpfe beschäftigendes Unternehmen als Werkgruppe von sieben Fabriken hingestellt. Rechnet man die 1956 von ihm erworbenen Nürnberger Triumph-Werke mit 3500 Köpfen hinzu, so setzt Grundig heute 400 Mill. DM im Jahre um und beschäftigt etwa 20 000 Personen. Er gehört damit zur Spitzengruppe der industriellen Unternehmerschaft nicht nur der Bundesrepublik, sondern Europas. In seiner Branche hat er sich einen Marktanteil von 30 v. H. erobert. Bei den einzelnen Produkten liegen die Marktanteile z. T. noch höher; so kann er nach der Errichtung dieser als größtes Tonbandgerätewerk der Welt bezeichneten Bayreuther Fabrik 70 v. H. des in- und ausländischen Marktes auf diesem Gebiet für sich buchen. Insgesamt sollen 1957 rund 1 100 000 Grundig-Geräte gefertigt und verkauft werden, monatlich sind es zur Zeit 120 000 ...

Diese Riesenproduktion wird jedoch in überschaubaren Spezialfabriken geleistet, deren Planern und Betriebsleitern feste Aufgaben gestellt werden. Zwar gibt es bei Grundig keine alten Zöpfe abzuschneiden – alte Zöpfe haben schon so manche große Marktchance verdorben –, aber man muß ja auch besorgt sein, daß keine „neuen“ wachsen. Nun, wenn der Chef noch keine 50 Jahre zählt, so arbeitet er meist auch mit neuen Ideen und jungen Direktoren. So überraschte es eigentlich nicht, in Bayreuth Anlagen zu sehen, von denen Europas Normalingenieure sonst nur leise erschauernd in ihren Fachblättern lesen. Jede Maschine, jedes Band ist durch Kontrollfernschreiber an eine Steueranlage, den „Produktographen“ angeschlossen, der auf einem Papierband jeden zeitweiligen Stillstand einer Maschine mit Begründung, ob durch Materialfehler, menschlichen Ausfall oder fehlenden Auftrag, markiert. Fehlproduktionen und Ausfall-Zeiten werden elektronisch vermieden. Vor allem zeigt der Produktograph schon zwei Stunden vor Auslaufen eines Auftrags dies durch ein Achtungszeichen an und sorgt so für Erteilung einer entsprechenden neuen Anweisung. An diesem Beispiel ist leicht zu erkennen, daß Max Grundig, der am gleichen Tage der Inbetriebnahme fünf solcher Produktographen das fünftmillionste Gerät vom Band nahm und einer seiner ältesten Arbeiterinnen schenkte, unbedingt gewillt ist, den einmal gewonnenen Produktionsanteil sich nicht wieder nehmen zu lassen.

Das Erfreulichste an der ganzen Grundig-Story, der – hätte sie sich nicht vor unseren Augen vom Tage X der DM bis heute abgespielt – etwas von amerikanischen Pionierzeitmärchen anhaften würde: Es ist der persönliche Erfolg eines Mannes, eines echten Unternehmers! Keine Großbank, kein Staat sind daran maßgeblich beteiligt. Sie leisteten nicht mehr als Hebammendienste, wenn auch die Ostzonen-Fama Grundig immer wieder, den Bundeswirtschaftsminister Erhard als Teilhaber zudiktiert, der zwar seinem Landsmann und Nachbarssohn Max Grundig sicherlich schon um seiner Erfolge im Sinne der Marktwirtschaft herzlich, jedoch nicht finanziell verbunden ist...

Es ist ganz klar, daß eine Firma, die eine solche Größe erreicht hat, einiges auch im Hinblick auf die Absatzpolitik der Branche zu sagen hat. Wenn also Dir. Siewek, gestützt auf diesen Marktanteil, über das Fernsehprogramm sagt, daß es nach dem Erreichen der 1 Million-Teilnehmerzahl heiße, den Wünschen der Fernsehteilnehmer in einem verstärkten Maße Rechnung zu tragen und die Bitte äußert, nunmehr ein besser aufeinander abgestimmtes, gut vorbereitetes Unterhaltungsprogramm zu gestalten, möglichst bald eine gesunde Konkurrenz durch ein zweites Programm zu schaffen und nicht zuletzt durch das Einführen des Schulfernsehens sowie Einsatz besserer Kräfte für die Gestaltung der Jugendsendung das Gesamtniveau zu heben, so kann man das nicht ignorieren. Die technische Perfektion, die Ausstattung, der Preis der Fernsehempfänger allein genügen nicht, um zur Anschaffung eines Gerätes zu verlocken. Die Post hat das Fernsehnetz technisch verdichtet, aber das Programm hat nicht mit der Technik Schritt gehalten. Hoffentlich überhört man vor allem in der bayrischen Heimat Grundigs diese Mahnung nicht. E. Bissinger