Der seit einer Reihe von Jahren in Paris lebende Schriftsteller Herbert Günther, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, für eine deutsch-französische Verständigung zu wirken, legt ein Buch vor, das den Untertitel „Freundschaften, Begegnungen, Schicksale“ führt.

Herbert Günther: „Drehbühne der Zeit“, Verlag Christian Wegner; 439 S., 19,80 DM.

Es ist ein Erinnerungsbuch also. Wenn man nun meint, es stamme mit seiner Schilderung einer erstaunlich reichen Fülle von Freundschaften und Begegnungen von einem Siebzigjährigen, der auf eine Lebensernte zurückblickt, so irrt man. Herbert Günther hat eben erst die Schwelle des Halbjahrhunderts überschritten.

Der Autor muß ein Genie des Freundschaftsschließens sein. Das schöne Wort „Ich achte so gern“, das von Hofmannsthal stammt, dient ihm als inneres Leitmotiv. Er hat eine bewundernswürdige Fähigkeit, mit den Menschen, die ihn interessieren, ins Gespräch und in Briefwechsel zu kommen, Vertrauen zu erwecken und Schicksalen nachzuspüren. Das Verzeichnis am Schlüsse des Buches weist mehr als siebenhundert Namen auf, Menschen von irgendwelchem Format und irgendwelcher Bedeutung, vorwiegend Schriftsteller, doch auch von der Bühne und vom wissenschaftlichen Katheder – siebenhundert Menschen, mit denen er in Kontakt, oft sehr engen, gekommen ist und Umgang oder Korrespondenz gepflogen hat: Eine unheimliche, fast schon wahllos anmutende Fülle, die zu bewältigen selbstverständlich den Rahmen eines Buches von 439 Seiten sprengt, zumal der Autor auch seine eigenen Schicksale schildert.

Hin und wieder konzentriert und verdichtet sich der streckenweise im Anekdotischen verlaufende Bericht zur Kennzeichnung einer ihm besonders eng verbundenen Persönlichkeit: So wenn er regelrechte Biographien Friedrich Kayßlers, Ringelnatzens, Max Halbes, Paul Gurks, Börries von Münchhausens, Bruno Franks, Jochen Kleppers, Alfred Wolfensteins, Wilhelm Schmidtbonns liefert. Die Skala läuft von sehr anschaulichen Biographien bis zur bloßen Erwähnung. Nur ganz selten hat man den Eindruck, daß irgendeiner dieser Siebenhundert ihn kaum etwas anging oder seinen Weg nur obenhin kreuzte: Zu allen hat er eine fast ausschließlich positive, eine achtungsvolle Beziehung. Dieser Grundzug der Achtungsbereitschaft in seinem Wesen erklärt denn auch wohl die stupende Fülle von Vertrauen, das ihm von allen Seiten entgegengebracht wird, welche bewirkt, daß viel ältere, daß hochberühmte Männer sich um seine Freundschaft förmlich bewerben.

Günthers Stil des Berichtes ist gewandt und unpretentiös, oft voller Humor, wie denn überhaupt die Bereitschaft zum Komischen das Buch angenehm würzt. Selber ein Meister des mündlichen Vortrags – er war Schauspieler und Kutscher-Schüler – weiß er besonders gern von Originalen und skurrilen Typen zu erzählen.

Da er hin und wieder eigene Bücher, die er geschrieben hat, erwähnt, bedauert man, hierüber nichts Genaueres, sondern in der Regel nur Andeutungen zu erfahren. Warum hat der Verlag seinem neuen, noch keineswegs sehr bekannten Autor nicht eine Bibliographie wenigstens in den Klappentext gesetzt – ein Usus, der, in anderen Ländern gang und gäbe, von deutschen Verlegern immer sorgsamst vermieden wird?