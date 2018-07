Es hat lange gedauert, bis sich die bürgerlichen Politiker darüber klargeworden sind, daß das Fehlen eines gut funktionierenden und ergiebigen Kapitalmarkts geradenwegs zum Staatskapitalismus führt. Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung läßt sich eben nicht gegen Machtzusammenballungen in öffentlicher und privater Hand verteidigen, wenn nicht die breite Masse der Bevölkerung bereit ist, ihrerseits das notwendige Investitionskapital zur Verfügung zu stellen. Ist das nicht der Fall, dann werden diese Mittel entweder über Steuern und über die Preise aufgebracht – und beides ist gleichermaßen unerfreulich. Die neue Bundesregierung will das Steuer der bisherigen konzeptlosen Kapitalmarktpolitik herumwerfen und durch eine massive Förderung des Sparens „Wohlstand für alle“ schaffen; notfalls auch auf Kosten der Steuereinnahmen. – Der diesjährige Weltspartag (30. Oktober) stand deshalb in der Bundesrepublik unter recht günstigen Aspekten. Aber nicht nur im Hinblick auf die Zukunft! Mit Befriedigung läßt sich feststellen, daß der Sparwille in diesem Jahr eine erfreuliche Belebung erfahren hat, sehr im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen sich das Sparklima angesichts der dort herrschenden inflationistischen Tendenzen zunehmend verschlechterte. In der Bundesrepublik erhöhte sich der Spareinlagenbestand bei allen Kreditinstituten vom Januar bis August dieses Jahres um nicht weniger als 2,6 Mrd. DM, während er in der gleichen Zeit des Vorjahres nur um rund 1,63 Mrd. DM zunahm. Bei den Sparkassen betrug der Einzahlungsüberschuß für die Zeit bis Ende Juli rund 1,38 Milliarden DM; im Jahre 1956 machte er insgesamt 1,36 Mrd. DM aus. Erhebliche Sparbeträge sind außerdem dem Wertpapiermarkt zugeflossen. Insgesamt also ist das eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, die aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, daß sie der Nachfrage nach Kapital keineswegs Rechnung trägt.

Um das zu ändern, bedarf es massiver Maßnahmen, die jedoch wirkungslos bleiben würden, wenn es nicht gelingt, auch weiterhin eine antiinflationistische Politik mit allen Konsequenzen durchzusetzen. Geht der berühmte statistische „Kaufkraftschwund“ über die bisherigen 2 v. H. jährlich hinaus und erreicht er etwa die Höhe des Spareinlagenzins von zur Zeit 3 1/4 v. H., dann wird alle Sparförderung sinnlos. Wir können nur hoffen, daß auch die neue Notenbankleitung rechtzeitig die Notbremse ziehen wird, wenn etwa die D-Mark aufzuweichen beginnt.

Wie die Spar- und Kapitalmarktförderung im einzelnen aussehen wird, läßt sich heute erst vermuten. Abbau der Doppelbesteuerung bei den Aktien, Fortfall der Kapitalertragssteuer, steuerfreie Anpassung der Aktienkapitalien an die Substanz sowie eine allgemeine steuerliche Vergünstigung für Sparer stehen auf dem Programm, dem allerdings durch den angespannten Bundesetat Grenzen gesetzt sein werden. Relativ einfach läßt sich die Kapitalertragssteuer, die ja nur eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer ist, abschaffen. Die steuerfreie Ausgabe von Gratisaktien kann man ebenfalls schnell beschließen. Dagegen wird der Fortfall der Doppelbesteuerung Kopfschmerzen bereiten. Soll man die ausgeschütteten Gewinne völlig von der Körperschaftssteuer freistellen und die Versteuerung der Dividendeneinnahmen über die Einkommensteuer der Aktionäre vornehmen? Vom Standpunkt der steuerlichen Gerechtigkeit zweifellos das Vernünftigste! Da die Gesellschaften dann Körperschaftssteuer sparen, könnten sie beträchtlich höhere Dividenden ausschütten und dadurch den Aktienbesitz reizvoll machen. Aber wird das auch so kommen? Sind vom optischen Standpunkt her Dividenden von 15 bis 20 v. H. möglich? Wie werden sich die Gewerkschaften verhalten, denen hohe Dividenden stets recht sind, um mit ihnen für höhere Löhne zu plädieren? – Der andere Weg zur Abschaffung der Doppelbesteuerung wäre, unter Beibehaltung der Körperschaftssteuer für ausgeschüttete Gewinne alle Dividenden und Zinserträge von der Einkommensteuer freizustellen. Von einem solchen Schritt würden aber die hohen Einkommensbezieher mehr profitieren als die Angehörigen der niedrigen Einkommenstufen, die ihre Zinseinnahmen ohnehin zu einem Teil nicht zu versteuern brauchen. Wahrscheinlich wird es zu einem Kompromiß kommen müssen. Er könnte so aussehen, daß Zins- und Dividendeneinnahmen bis zu einer gewissen Höhe steuerfrei bleiben, wobei zu überlegen wäre, ob nicht gleichzeitig auch die Freigrenzen bei der Vermögenssteuer heraufgesetzt werden sollten.

Das sind die Probleme, mit denen wir uns in nächster Zeit auseinanderzusetzen haben. Von ihrer Lösung hängt das Schicksal unserer weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Da neben den Ländern in Zukunft auch der Bund zur Deckung seines außerordentlichen Haushalts mit Anleihewünschen an den Kapitalmarkt herantreten muß, kann man damit rechnen, daß die Entscheidungen schon im nächsten Jahr fallen werden. K. W.