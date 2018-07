Mittelpunkt des New Yorker Hausfrauenmuseums steht ein Besen; ein Besen in einem – Glaskasten. Denn in dem Land, das sich einen Haushalt ohne Staubsauger nicht vorstellen kann, gibt es keinen Besen mehr in der Hand einer Hausfrau. In Deutschland würden wir staunen, wollten wir untersuchen, wie viele Frauen immer noch ihre Wohnung mit der Hand zu säubern versuchen, und dabei doch nur den aufgewirbelten Staub in eine andere Ecke verlagern ...

Dabei ist der Staubsauger als klassische Haushaltsmaschine bei uns so vollendet entwickelt, daß die ausländische Konkurrenz keine Rolle mehr spielt. Längst wurde der „künstliche Besen“ zum universellen Reinigungsgerät, mit dem wir nicht nur Fußböden und Teppiche kehren, sondern auch Polstermöbel „klopfen“, Vorhänge und Kleider reinigen, den Kleiderschrank einmotten, Bilderrahmen säubern, Möbel bürsten, Heizkörper fegen, Bodenwachs auftragen und die Bohnerbürste bewegen.

Drei Grundtypen stehen je nach Wohnungsgröße zur Wahl: der Handstaubsauger für die kleine Wohnung, den es schon für rd. 100 DM in tadelsfreier Ausführung gibt; der „Schlitten“ für die normale Wohnung zu etwa 190 bis 290 DM und die Superausführung, die in erster Linie für Anstalten gedacht ist und sich nur in sehr großen Privathäusern lohnt. Dieser Kesselsauger kann bis 600 DM Kosten.Normalerweise wird die Hausfrau sich für die mittlere Größe entscheiden, bei der die Preisunterschiede im wesentlichen von der Saugkraft bestimmt werden; die teureren Fabrikate sindaußerdem „schwach“ und „stark“ einstellbar. – Alle Preise verstehen sich mit dem Normalzubehör: Drehgelenkdüse für den Teppich, Aufsteckbürste für harte Flächen, Fugendüse für Ritzen und die Möbeldüse. Diese Variationsmöglichkeiten genügen für den normalen Verwendungszweck vollauf. Ob sie beim Sonderzubehör, der insgesamt noch einmal rd. 60 DM erfordert, die verhältnismäßig teure Bohnerbürste erstehen, sollte zweckmäßigerweise der Gattin selbst überlassen bleiben. Viele Frauen empfinden sie für größere Flächen als zu leicht und benutzen lieber den Elektrobohner, den es ab etwa 150 DM zu kaufen gibt.

Auf einige Besonderheiten sei noch hingewiesen. Der Schlitten auf Rädern hat den Vorteil, beweglicher zu sein als die überkommene Form, kann andererseits aber mit einem Griff der Handbremse blockiert werden, so daß er auf Treppenabsätzen einen besonders festen Stand erhält und auch die Teppichfransen nicht mehr durcheinanderbringt. Der neue „Staubfänger“, über den einige Modelle der Mittelklasse verfügen, erlaubt die vollständige Reinigung des Saugers, ohne mit dem Staub in Berührung zu kommen: auf den Perlonfilter wird ein. Papierfilter gesteckt, den man bei der monatlichen Säuberung samt Inhalt fortwirft – eine sehr praktische und angenehme Neuerung. L. W.