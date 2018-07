Leise sein!

Von Indro Montanelli

Rom, im Oktober

Mein Kollege Luigi Barzini hatte in einer großen Tageszeitung einen Feldzug gegen den übergroßen Lärm in unserem Vaterland Italien begonnen. Man konnte keine treffenderen Gründe ins Feld führen, als er es tat. Selbst die Hunde scheinen ja bei uns über ein besonders lautstarkes Bellen zu verfügen, nur kann man wenigstens ihnen keinen Vorwurf daraus machen – sie haben schließlich Barzinis Aufruf nicht gelesen.

Ich war zu jener Zeit in einem kleinen Badeort an der Meeresküste, der jedoch von dem allgemeinen Reise- und Fremdenstrom noch nicht berührt war. Deswegen bedeutete es eine kleine Sensatio’n, als eines schönen Abends, ein Autobus voll deutscher Touristen eintraf und auf dem winzigen Marktplatz nicht nur die Reisenden, sondern auch das Gepäck ablud – dreißig Personen, die offenbar hier übernachten wollten. Da stellte sich für sie sofort das Hauptproblem, Betten zu finden, denn das Dörfchen leidet an chronischer Wohnungskrise, wahrscheinlich schon seit seiner Gründung. Um den schmalen Marktplatz, auf dem engen Raum zwischen Meer und der felsigen Küste, schieben und drücken sich die Häuser wie Schafe, dort steht auch das einzige Hotel, das nur im Sommer geöffnet ist. Es gehört Oreste, dem Caféhausbesitzer, der in einem Nebenraum auch einen Laden mit den allermöglichsten Dingen betreibt und zudem das einzige Telephon des Ortes besitzt, und zur Hilfe hat er nur seinen Schwager John, einen schottischen Ex-Befreier, der bei Kriegsende hier hängenblieb.

Wie immer, wenn es sich um Fremde handelt, die meist Amerikaner oder Engländer sind, wurde John mobilisiert, um die Gesellschaft nach ihren Wünschen zu fragen, aber bald sah man, daß sie sich nicht verstanden. Endlich erklärte der älteste der Fischer, es könnte sich seinem Dafürhalten nach nur um Deutsche handeln, und es sei besser, mich zu rufen.

Ich wurde – verschlafen und widerstrebend – aus dem Bett geholt, um mit den Ankömmlingen zu unterhandeln. Der Sprecher war ein älterer Professor der Philologie, der mir mit großer Liebenswürdigkeit auseinandersetzte, daß er und seine Gefährten außerhalb ihrer geplanten Route hier nur Zuflucht vor dem Chaos und dem Lärm suchten, der sie seit ihrem Grenzübertritt am Brenner überfallen habe. Sie wollten keine großen Hotels, keine Zimmer mit Bad und Komfort, sie würden auch zu dritt oder zu viert in einem Raum mit einer Matratze auf dem Fußboden schlafen. Sollten ihre Wünsche nach Ruhe erfüllt werden, so würden sie auch gerne vierzehn Tage hierbleiben und auf andere Entdeckungen verzichten.