Von E. Robert Singer

In dem hier folgenden Bericht gibt unser New Yorker Wirtschaftskorrespondent eine neue Deutung für die seit etwa Jahresmitte durch eine scharfe Baisse (mit nachfolgender stürmischer Erholung gegen Monatsende Oktober) abgelöste langdauernde Schönwetterperiode an den nordamerikanischen Effektenbörsen: es hat sich dabei, wie er meint, um eine durch Inflationsbesorgnisse bedingte Sachwerthausse gehandelt. Eine derartige Erklärung hat deshalb viel für sich, weil so manche in sich widerspruchsvolle Erscheinungen des Wirtschaftsbildes der USA, an denen viele Betrachter während der letzten Wochen herumgerätselt haben, zwangslos auf einen Nenner zu bringen sind. Danach wären die bremsenden kreditpolitischen Maßnahmen des Zentralbanksystems nicht in erster Linie durch anti-inflationistische Überlegungen bedingt, mit dem Ziel, „das Preisniveau zu halten“ – maßgebend für diese Eingriffe wäre vielmehr eine spezifisch konjunkturpolitische Überlegung. Nämlich: daß gegen spekulativ übersteigerte Aktienkurse und gegen eine (durch Abzahlungskredite) überspannte Expansion auf dem Markt der („langlebigen“) Verbrauchsgüter eingeschritten werden müsse – und das eben rechtzeitig, um zu vermeiden, daß es dann, wenn die zeitlich vorweggenommene Nachfrage endlich „von selber“ absinkt, zu einer Flaute („recession“) kommen könnte, oder vielleicht gar, im Wege einer Kettenreaktion, zum Umschlag in die allgemeine Stagnation („depression“). Nachdem nicht nur die Börsen, sondern auch Handel, Bauwirtschaft und Industrie relativ prompt auf die leichten „verhaltenden Hilfen“ der Kreditpolitik reagiert hatten – wie das ja auch in einer extrem „konjunkturbewußten“ Wirtschaft zu erwarten gewesen war –, konnten nun, nach Erreichen des beabsichtigten Effekts, die Zügel sofort wieder lockerer gelassen werden. Nicht ganz vorauszusehen war dabei freilich, daß die spekulativen Kräfte der Börsen jene leichte Entspannung, von der unser New Yorker Korrespondent erstmalig in der Ausgabe vom 17. Oktober (Seite 14) zu berichten hatte, sofort mit einer ausgeprägten Hausse beantworten würden, die sehr wohl den Anlaß zu erneuten Restriktionsmaßnahmen geben könnte: vorausgesetzt, daß vom Zentralbanksystem aus konsequent gegen spekulative Exzesse angegangen wird.

Schon seit einiger Zeit ist hier die Inflationsfurcht weitverbreitet, und viele Aktienkäufe waren in erster Linie wohl durch die Sorge um die weitere Entwicklung der Dollarkaufkraft veranlaßt worden. Anders wäre es auch kaum zu erklären gewesen, daß noch um Mitte September die Effektivverzinsung einer ganzen Gruppe von Aktien mit besonders guten Zukunftsaussichten erheblich unter 3 v. H. lag, während festverzinsliche Werte eine wesentlich höhere Rendite erbrachten. Daß damit zukünftige Verdienst- und Dividendensteigerungen weitgehend vorweggenommen worden waren, ist zu mindesten den Kreisen des berufsmäßigen Effektenhandels klar gewesen.

Als nun aber die Kreditrestriktionen der Federal Reserve-Banken immer fühlbarer wurden, weil das verfügbare Kreditvolumen in Anbetracht der überhöhten Warenpreise für die Finanzierung der Umsätze immer weniger ausreichte, und als für weite Wirtschaftskreise die Notwendigkeit entstand, sich flüssiger zu halten als bisher, da war es nicht gerade verwunderlich, daß es in solchen allzu stark gestiegenen Werten zu immer stärkeren Abgaben kam. Darin war zunächst nichts anderes als eine Berichtigung der inflatorisch überhöhten Kurse dieser Aktien zu erblicken. Aber dabei blieb es nicht. Als in Verfolg dir auf die Bekämpfung der Inflation gerichteten Politik der Federal Reserve-Banken sich rückläufige Entwicklungen in mehreren Wirtschaftszweigen bemerkbar machten, die von solchen Maßnahmen nun einmal nicht zu trennen sind, da kam es dann zu erheblichen Rückgängen des gesamten Kursniveaus an den Effektenbörsen.

Die schwachen Börsen haben hier vor allem deshalb deprimierend gewirkt, weil sie die weitere Finanzierung des Kapital- und Kreditbedarfs der Wirtschaft immer schwieriger und kostspieliger machen. Auch der wiederholte Hinweis in der Wirtschafts- und Finanzpresse darauf, daß die Kursabschwächungen der letzten Monate ganz wesentlich hinter denen von 1937/1938 und von 1946 zurückgeblieben sind, konnte daran nichts ändern. Immer mehr Aktiengesellschaften nehmen jetzt von Aktien-Neuemissionen Abstand, und zwar auch in solchen Fällen, in denen sie sie bereits öffentlich angekündigt hatten. Um einen bestimmten Kapitalbetrag zu erhalten, müßten sie in Anbetracht der zurückgegangenen Effektenkurse ganz wesentlich mehr Aktien ausgeben als zur Zeit der Börsenhausse der letzten Jahre. Doch selbst dann wäre es in vielen Fällen zweifelhaft, ob die Emission überhaupt vom Markt absorbiert werden würde ...

Auf dieses Erschweren und Verteuern weiterer Kapitalaufnahmen über die Emission von neuen Aktien ist es mit zurückzuführen, daß so manches Erweiterungsvorhaben von den Industriegesellschaften zurückgestellt wurde. Im laufenden Jahr sollen die nordamerikanischen Kapitalaufwendungen für Erweiterungs- und Modernisierungsvorhaben etwa 37 Mrd. $ betragen. Für das kommende Jahr wird hier aber erwartet, daß sie um 3 Mrd. $ hinter diesem Betrage zurückbleiben werden. Die Zurückstellung weiterer Kapitalaufnahmen für solche und andere Zwecke hat viel mit dazu beigetragen, daß viele Aufträge für Werkzeugmaschinen gekündigt worden sind. Das führte zu dem Ergebnis, daß die Auftragseingänge in der Werkzeugmaschinenindustrie im September d. J. mit 28,5 Mill. $ den niedrigsten Stand seit April 1950 erreichten. In einigen Betrieben der Werkzeugmaschinenindustrie, deren Beschäftigungsgrad hier als wichtiges Konjunkturbarometer gilt, ist es daraufhin zu einer Beschränkung der Arbeit auf 32 Stunden in der Woche gekommen.

Die Auftragseingänge in der Stahlindustrie sind ebenfalls enttäuschend. Hier wird heute mit einer Beschäftigung von etwa 82 v. H. für das laufende Quartal gerechnet, nachdem sie im Durchschnitt des ersten Halbjahrs 92 v. H. der Produktionskapazität betragen hatte. In der Metallindustrie, der Holzindustrie und im Wohnhausbau sind die Aufträge desgleichen unbefriedigend, und auch im Einzelhandel gehen die Umsätze etwas zurück.