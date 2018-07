Inhalt Seite 1 — „Kennen Sie den schon?“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Witze sind gefährlich in der Zone

DK, Schwerin

Ein Personenzug fährt von Rostock nach Güstrow. In einem Abteil reisen zwei Bauern und eine Frau. Die beiden Bauern kennen einander und unterhalten sich. Sie gehören offenbar zu denen, die den Humor noch nicht verloren haben. „Kennen Sie den schon?“ fragt der eine und erzählt, wie sich ein russischer und ein deutscher Professor treffen und... Was sich die Professoren zu sagen haben, ist nicht schmeichelhaft für das Pankower Regime. Der zweite Bauer gibt auch etwas zum besten: er weiß einen Spottvers auf Pieck und Grotewohl.

Witze sind drüben wie vieles andere Mangelware, und die mitreisende Frau bemüht sich, das Gehörte zu behalten, um es zu Hause ihrem Mann zu erzählen. Dieser aber ist noch verreist. Er absolviert andernorts einen Lehrgang für Volksrichter. Die Frau, besorgt, sie könnte Vers und Witz bis zu seiner Rückkehr vergessen, schreibt beides auf und verbirgt den Zettel im untersten Fach ihres Schreibtisches. Dort vergißt sie ihn.

Eines Tages kommen überraschend Polizisten und machen Haussuchung. Eine Freundin des Hauses nämlich ist unangenehm aufgefallen, und bei ihr hat die Vopo einen Brief gefunden, in dem unsere Frau sich kritisch über das Zonenregime ausließ. Man findet bei ihr nun keine weiteren schriftlichen Äußerungen. Hingegen findet man den Zettel mit Witz und Vers. Die Frau wird verhaftet und angeklagt. Das Urteil erster Instanz lautet auf sieben Jahre Zuchthaus. In zweiter Instanz wird die Strafe auf anderthalb Jahre Zuchthaus herabgesetzt.

Soweit vermag – bei aller Schaurigkeit – der westliche Leser, der ein einigermaßen klares Bild vom Osten hat, die Geschichte hören, ohne überrascht zu sein. Nun aber geht sie weiter. Angeklagt nämlich wurde nicht die Frau allein, sondern auch ihr Ehemann, der doch dank der Vergeßlichkeit seiner Frau niemals in den Genuß der Witze gekommen war. Der Ankläger argumentierte so: Unmöglich konnte dem Manne die staatsfeindliche Gesinnung seiner Ehefrau verborgen geblieben sein. Er wäre darum verpflichtet gewesen, seine Frau zu erziehen. Außerdem hätte er, angesichts der staatsfeindlichen Einstellung seiner Frau, regelmäßig ihren Schreibtisch kontrollieren müssen. Würde er dieser Pflicht genügt haben, hätte sich der fatale Zettel gefunden. Er habe also diese staatsbürgerliche Pflicht vernachlässigt, und es sei darum gegen ihn ebenfalls eine Zuchthausstrafe zu fordern.

So der Staatsanwalt. Das Gericht allerdings entsprach diesem Antrage nicht: die Verpflichtung zur Durchsuchung des Schreibtisches seiner Frau sei mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung nicht vereinbar.