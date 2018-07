Die Richtlinien der Politik, die Dr. Adenauer bestimmt, umreißen ein festes Gebäude, das man sich nicht durch Zu- oder Umbauten ergänzt denken kann. Das gilt besonders für die scharf umgrenzten Fundamente seiner Außenpolitik. Die enge politische, wirtschaftliche und militärische Bindung an den westlichen Machtblock ist für ihn mehr als eine Zweckmäßigkeitserwägung; sie ist für ihn ein politischer Glaubenssatz. Nur in dem unlösbaren wirtschaftlichen, militärischen und schließlich politischen Zusammenschluß Westeuropas und dessen enger Anlehnung an die Vereinigten Staaten erblickt er eine hinreichende Sicherung gegen den aus kommunistischer Ideologie und Panslavismus gemischten Expansionsdrang der Sowjets.

Im Rahmen dieser Politik erstrebt er die Wiedervereinigung Deutschlands. Eine Chance zu ihrer Verwirklichung erblickt er nur für den Fall einer weltweiten Verständigung zwischen den beiden Machtblöcken, bei welcher die beiderseitigen Interessensphären für lange Zeit abgesteckt würden. Er ist zu realistisch, als daß er die voraussichtliche Dauer einer solchen Entwicklung unterschätzen würde. Er ist nicht bereit, Experimente zu machen auf Kosten der Sicherheit im Schutze des Atlantikblocks.

Hier klafft der tiefste Gegensatz zwischen seiner Außenpolitik und der der Opposition. Die Gelegenheiten, die sie wahrnehmen möchte, um eventuelle Möglichkeiten für eine Wiedervereinigung zu ermitteln, hält er für zu riskant. Er fürchtet, bei einem solchen Versuch zwischen die beiden Blöcke zu geraten und dann das in jahrelangen Bemühungen erworbene Vertrauen des Westens, besonders der Vereinigten Staaten, zu verlieren. Die tastenden Versuche, politischen Kontakt mit dem einen oder anderen Satellitenstaat herzustellen, scheinen wieder aufgegeben worden zu sein.

Mehr noch als frühere außenpolitische Erklärungen des Kanzlers zeigte diese, wie sich die Weltsituation in seiner Sicht spiegelt. Stellenweise hörten sich seine Worte wie ein Vermächtnis an, das er den Vertretern des Volkes über seine Zeit hinaus ans Herz zu legen bemüht war. Vielleicht war dies der Grund für die Schärfe seiner Auseinandersetzung mit der Welt des Kommunismus. Wir hätten ihn freilich auch verstanden, wenn mancher Satz weggeblieben wäre, der den Flammenschürern drüben Vorwand für neue Scharfmacherreden sein könnte.

Bei der Wahl seiner innen- und wirtschaftspolitischen Themen mußte der Kanzler aus taktischen Gründen viele Rücksichten üben. Keine starke Gruppe durfte sich übergangen fühlen, bisher geleistete Arbeit mußte anerkannt werden (Schäffer mag sich dabei freilich mehr gerügt als anerkannt gefühlt haben), es mußten die brennendsten Probleme wenigstens gestreift werden – und da laßt sich die Gefahr kaum umgehen, daß unter der Fülle der Themen der Inhalt der Aussage zusammenschrumpft. Es wird jedenfalls keine Experimente geben. Wenigstens keine großen. Wohl aber will man im engeren Rahmen experimentieren. Der Besitz soll gestreut, und es soll neues Kapital geschaffen werden. Aber es darf sich daraus keine Gefährdung der bisherigen Wirtschaftspolitik ergeben. – Scharf wandte sich der Kanzler gegen die Lobbyisten. Seine Hoffnung freilich, daß der "Andrang der Interessenten" im Bundeshaus nachlassen werde, wird sich durch solche Mahnung allein nicht erfüllen lassen. Die Interessentenvertreter haben so verfeinerte Formen der Intervention entwickelt, daß es schon sehr robuster Methoden bedürfte, um wenigstens die ärgsten (in der Form vielleicht elegantesten) Einmischungsversuche abzuwehren.

Die geplante Umorganisation einiger Ministerien wird manche Schwierigkeit mit sich bringen. Der Kanzler spöttelte unter dem Gelächter des Hauses: "Ein Ministerium ist wie ein Tintenfisch, der sicher oft gegen die Absichten seines Ministers seine Polypenarme ausstreckt, um immer mehr zu bekommen." Nun, einer dieser Tintenfische, das Bundesinnenministerium, hat von dieser Lebensgewohnheit eine Ausnahme gemacht. Sein Chef fand sich in kluger Mäßigung damit ab, daß ihm ein Teil der Jugendpflege abgenommen und dem Bundesfamilienministerium zugeteilt wird: die Durchführung des Bundesjugendplans. Wir allerdings bedauern diese Regelung sehr. Wir haben schon vom Bundesfamilienministerium nichts gehalten und können in einer Erweiterung seiner Kompetenzen wirklich keinen Sinn sehen. Ein Glück, daß dem toleranten Bundesinnenminister nicht, wie geplant, auch noch die Zuständigkeit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften entzogen und Würmeling überantwortet wurde. Robert Strobel