In der Erklärung des Zentralkomitees der Kommunistischen Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei über das Verbot der Zeitschrift Po Prostu wurde der Redaktion der Studentenzeitschrift vorgeworfen, den „deutschen Revisionismus“ in Schutz genommen zu haben. Der Beschluß, durch den die „Entfernung“ von zehn Redakteuren und Mitarbeitern der Zeitung Po Prostu aus der Partei erfolgte, wurde ganz ausdrücklich damit begründet, daß die Meinungsäußerungen dieser Parteimitglieder zur Oder-Neiße-Frage diese Maßnahme „erforderlich gemacht hätten“.

Wie aus Warschau jetzt bekannt wird, hat das volkspolnische Pressekontrollamt seit Oktober 1956 zahlreiche Artikel über die Oder-Neiße-Gebiete und das Problem der Oder-Neiße-Linie, die von „Po Prostu veröffentlicht werden sollten, verboten. In dem Ausschlußverfahren gegen die zehn Redakteure und Mitarbeiter von Po Prostu teilten die als „Ankläger“ auftretenden Mitglieder des Zentralkomitees in der geheimen Sitzung mit, in den Diskussionen der Po Prostu-Zirkel, die in Polen und den Oder-Neiße-Gebieten von Studenten und Jugendlichen gebildet wurden, sei die Ansicht vertreten worden, „Polen stehe nicht ein Gran Recht auf die ehemaligen deutschen Gebiete zu“. Po ProstM-Redakteure hätten „mit Bestimmtheit“ geäußert, daß die Oder-Neiße-Gebiete „in wenigstens 10 Jahren wieder zu Deutschland zurückkehren werden“. Sie hätten empfohlen, die „Position eines Räubers und Diebes, die von Polen seit 1945 eingenommen wird, aufzugeben und weniger Geschrei um unsere angeblich urpolnischen Westgebiete zu machen“. Z.