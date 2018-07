Die zum Bundeseigentum gehörende Preußische Bergwerks- und Hüttenaktiengesellschaft in Hannover (Preußag) mußte jetzt zum zweitenmal innerhalb von drei Jahren die Stilllegung eines ihrer Werke bekanntgeben. Diesmal trifft es die Gewerkschaft Mechernicher Werke am Nordrand der Eifel, in denen schon seit mehr als zweitausend Jahren Bleierz abgebaut wird. Vor zwei Jahren war beschlossen worden, das dreihundert Jahre alte Steinkohlenbergwerk in Barsinghausen bei Hannover stillzulegen. In Barsinghausen verloren rund 2000 Menschen ihren Arbeitsplatz, in Mechernich werden es etwa 1000 sein.

Die Fragen, ob die Stillegung nicht hätte vermieden werden können und ob vielleicht ein Versagen in der Leitung vorliegt, müssen in beiden Fällen mit nein beantwortet werden. Der Abbau der Lagerstätten war nicht mehr rentabel. Wie jetzt vom Preußag-Vorstand erklärt wurde, mußten die Mechernicher Werke schon seit 1928 subventioniert werden. 1937 kam dieses Unternehmen in den Preußag-Konzern, jedoch nicht aus freiem Entschluß der Preußag. Vielmehr wurde der Preußag vom Staat die Auflage gemacht, den Betrieb dieser Werke zu übernehmen, um – wie es damals im Zeichen der Autarkiebestrebungen hieß – die Produktion der Mechernicher Werke an Blei für die deutsche Volkswirtschaft sicherzustellen. Die Preußag rechnete von vornherein nicht mit einer wirtschaftlichen Betriebsführung. Daher verpflichtete sich auch der Staat zu Subventionen. Insgesamt sind von 1937 bis Kriegsende 41 Mill. Mark Zuschüsse gewährt worden, während die Preußag im gleichen Zeitraum weitere vier Mill. Mark aufzubringen hatte.

Gleichwohl machte nach 1945 die Preußag große Anstrengungen, um mit dem Beseitigen von Kriegsschäden auch das Werk zu modernisieren. Es blieb jedoch bei dem Tatbestand, daß der Bleigehalt der Mechernicher Lagerstätte sehr gering geworden war. Trotzdem gelang es, die Bleierzeugung von 6216 t im Jahre 1949 auf 12 884 t im Jahre 1955 bei nur geringer Steigerung der Belegschaft zu erhöhen. 1954 und 1955 wurden auch fast ausgeglichene Bilanzen vorgelegt. In diesen Jahren standen allerdings auch die Bleipreise recht günstig. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Bleinotierungen an der Londoner Börse fielen nach dem Einstellen der stock-pile-Käufe innerhalb von wenigen Wochen um über dreißig v. H. und haben einen Tiefstand erreicht, der mit den Preisen Ende 1953/Anfang 1954 zu vergleichen ist. Die Preußag rechnet nun damit, daß dieser niedrige Preisstand nicht nur vorübergehend ist. Den letzten Anstoß zum Stilllegungsbeschluß gab ein geologisches Fachgutachten der Preußag, nach dem die Lagerstätte nicht mehr abbauwürdig ist.

Bei solcher Sachlage ist ein harter Schnitt besser als ein unsicheres Weiterwursteln. Es gibt genügend Beispiele dafür, daß sich Unentschlossenheit in solchen Fällen für keinen der Beteiligten auszahlt. Am Beispiel einer Beteiligung der niedersächsischen Staatsholding „Niedersachsen-GmbH“ ließ sich deutlich erkennen, daß dort, wo in unrentable Betriebe weitere Zuschüsse aus sozialpolitischen Erwägungen gegeben wurden, am Ende doch nichts anderes übrigblieb als die Stillegung. Daß es in solchen Fällen bessere Wege gibt, um den betroffenen Betriebsangehörigen zu helfen, hat die Preußag bei der Stillegung der Grube Barsinghausen gezeigt. Der Übergang zu neuen Arbeitsplätzen vollzog sich durch die Zusammenarbeit vieler Stellen so gut, daß in Barsinghausen Massenarbeitslosigkeit nicht entstand. Der Bergbaubetrieb lief ganz allmählich aus, im gleichen Tempo wie neue Ersatzbetriebe entstanden oder die Arbeitskräfte in andere Arbeitsstellen vermittelt wurden. In ähnlicher Weise soll auch das Schicksal der Arbeitslosigkeit in Mechernich abgewendet und die Wirtschaftskraft des Gebietes erhalten werden. Als erster Ersatzbetrieb will das Bundesverteidigungsministerium nach Mechernich einen Reparaturbetrieb der Bundeswehr verlegen. Einen großen Teil der Bergleute hofft man in andere Bergbaubetriebe vermitteln zu können. –td