Von Wolfgang Krüger

In der vergangenen Woche hat in Heiligenhaus (bei Düsseldorf) ein dreitägiges Gespräch zwischen Unternehmern, Gewerkschaftern und Wissenschaftlern stattgefunden. Veranstalter war die Deutsche Volkswirtschaftliche Gesellschaft (Hamburg), die sich um solche Debatten am „Runden Tisch“ schon manche Verdienste erworben hat; zur Behandlung stand das Thema: Preise – Löhne – Produktivität, das zur Zeit ja nicht unaktuell ist. Das Gespräch trug keinen hochoffiziellen Charakter und spielte sich nicht auf der sogenannten „höchsten Ebene“ ab. Dennoch scheint uns diese Veranstaltung wichtig genug zu sein, vermerkt zu werden. Denn wenn immer wieder von der Notwendigkeit einer „Versachlichung“ der lohnpolitischen Auseinandersetzungen gesprochen und wenn gefordert wird, daß sich die Sozialpartner, bevor sie in die Kampfarena steigen, zusammensetzen sollten, um die offenen Fragen zu diskutieren, dann verdient wohl jeder Versuch dazu gebührende Aufmerksamkeit.

Die Berichterstattung über diese Art von Veranstaltungen steht freilich vor einer etwas diffizilen Aufgabe. Auf der einen Seite sollten solche gemeinsamen Gehbemühungen nicht mehr als unbedingt erforderlich mit Publizität „belastet“ werden. Es ist der Sinn derartiger Zusammenkünfte, sich auszusprechen – auch wenn das, was gesagt wird, nicht immer den letzten Schliff veröffentlichungsreifer Erklärungen hat. Davon (und von in allen Farben schillernden Kommuniques) haben wir ja genug. Auf der anderen Seite gehört es mit zu den schönsten Aufgaben der „Presse“ (die „Presse“ ist nicht immer und nicht an allem schuld!), mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln an solchen Gesprächen klärend teilzunehmen, wenn auch der Zeitungsmann selbstverständlich nicht für sich in Anspruch nehmen kann, „neutral“ zu sein wie der Schiedsrichter bei einem Fußballspiel. Aber er kann sich wohl selbst die Auflage machen, mit dem dargebotenen Porzellan so behutsam umzugehen, wie nur irgend möglich.

Der Beobachter des Rundgesprächs in Heiligenhaus ist in der angenehmen Lage, nach beiden Seiten ein Wort sagen zu können. Um gleich zum Kern der Sache zu kommen und um zunächst bei den Unternehmern zu bleiben: Die Unternehmer, insbesondere ihre Verbände, werden gut daran tun, baldmöglichst ihr lohnpolitisches Konzept aus der starren Bindung an die Produktivitätsformel herauszulösen und elastischer zu gestalten. Von den an der Diskussion teilnehmenden Wissenschaftlern wurden, jedenfalls im Verlaufe dieser, drei Tage eine ganze Reihe von dicken. Fragezeichen hinter den Begriff „Produktivität“ gesetzt – und zwar sowohl was ihre exakte Meßbarkeit angeht, als auch ihre Verwendbarkeit als Orientierungszahl für „volkswirtschaftlich tragbare“ Lohn- und Gehaltserhöhungen. Es gibt Dutzende (Hunderte!) von Produktivitätszahlen (je nachdem, auf welchen „Produktionsfaktor“ die Produktivität bezogen wird), und diese Zahlen sind jeweils immer nur ein Faktor neben vielen anderen, die die wirtschaftliche Entwicklung bestimmen.

In den Publikationen der Unternehmerverbände wird immer wieder behauptet, daß sich die Lohnbewegungen im Rahmen der (durchschnittlichen) Wachstumsrate der Volkswirtschaft halten müßten, wenn die Preise stabil gehalten werden sollen. Das ist richtig, wenn damit gemeint ist, daß nicht mehr verbraucht werden kann, als produziert wird. Aber das ist eine ebenso selbstverständliche wie nichtssagende Sentenz, mit der in der Praxis wenig anzufangen ist. An der durch erhöhte Produktivität – steigenden Gütermenge einer Volkswirtschaft knabbern nicht nur die Verbraucher, und nicht einmal nur die Verbraucher, die in diesem Lande wohnen. Wenn etwa infolge einer sich ändernden politischen Konstellation die Rüstungsanstrengungen eines Landes zurückgedämmt werden (und damit mehr Güter für den Verbrauch produziert werden können) oder wenn infolge eines Abbaues von Handelsbilanzüberschüssen über vermehrte Importe auch mehr Verbrauchsgüter auf dem Inlandmarkt verfügbar werden, dann können selbstverständlich die Löhne über die Wachstumsrate hinaus erhöht werden, ohne daß von dieser Aktion ein inflationärer Effekt auszugehen braucht. Die Löhne und Gehälter müssen dann sogar über die Produktivität hinausgetrieben werden, wenn Deflation verhütet werden soll. Wenn umgekehrt die Rüstungsanstrengungen einer Volkswirtschaft gesteigert werden (und damit die Produktionskraft verstärkt für den Bau von Kanonen und Panzern beansprucht wird) oder wenn eine passive Handelsbilanz abgebaut wird (und damit sich der Zustrom von Verbrauchsgütern aus dem Ausland abschwächt), dann müssen die Löhne selbstverständlich unterhalb der Produktivitätsrate bleiben, damit eine Inflation vermieden werden kann.

Von der Arbeitgeberseite her wurde die Diskussion in Heiligenhaus von in der betrieblichen Praxis stehenden Unternehmern geführt. Es wurde von ihnen darauf hingewiesen, daß der wirtschaftliche und soziale Fortschritt darauf beruht, daß mit immer mehr und immer besseren Maschinen (und das heißt produktiver) gearbeitet wird. Das bedeutet aber, daß die Kapitalaufwendungen steigen, also ein immer größerer Teil der Einkommen für Investitionen abgezweigt werden muß. Solange die Arbeitnehmer ihre Mehrverdienste überwiegend in den Verbrauch geben und nicht dazu zu bewegen sind, Sich durch freiwilliges Sparen an der notwendigen Kapitalbereitstellung zu beteiligen, müssen die Gewinne steigen, wenn der wirtschaftliche Fortschritt nicht abgebremst werden soll.

Das ist schon so etwas wie ein Anfang einer „dynamischen“ Betrachtungsweise lohnpolitischer Vorgänge – eine Überlegung, die sicher auch die Gewerkschaften in ihr Konzept werden einbauen müssen, wenn sie wirklich eine an allen Fakten orientierte Lohnpolitik wollen. Aber es gibt da eben noch eine Reihe anderer Größen, die ins Kalkül gebracht werden: müssen. Bei der starken Angreifbarkeit ihrer Lohn-Produktivitäts-Formel werden die Unternehmer sich den Mut dazu nehmen müssen, wenn man sich auch darüber klar sein muß, daß die lohnpolitischen Auseinandersetzungen damit auf ein Terrain hinübergespielt werden, auf dem, im Augenblick jedenfalls, noch wenig verläßlicher Grund zu finden ist. Es geht da zwar auch um „Sachen“, aber um umstrittene Sachen.