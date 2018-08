Der „Sunday Express“ hat – abgesehen von drei Sensationsblättern ohne politische Ambitionen – von allen englischen Sonntagszeitungen die höchste Auflage: mehr als drei Millionen. Rechnen wir pro Zeitung drei Leser, dann haben am letzten Sonntag ungefähr zehn Millionen Engländer den folgenden Artikel gelesen. Er stammt nicht etwa von irgendeinem Journalisten der Beaverbrook-Presse, deren Deutschfeindlichkeit niemanden mehr allzusehr aufregen sollte, sondern von einem der bekanntesten englischen Historiker, dem Oxforder Professor A. J. P. Taylor, der auch in Kreisen, wo über den „Sunday Express“ nur gelächelt wird, als führender Deutschland-Spezialist gilt. Er schrieb unter anderem: „Deutschlands erster Versuch, Kolonien zu bekommen“ (1938), „Die Monarchie der Habsburger“ (1941 und 1948), „Der Verlauf der deutschen Geschichte“ (1945), „Der Kampf um die Vorherrschaft in Europa“ (1954), „Bismarck“ (1955). Es erscheint uns richtig und wichtig, seinen Artikel hier im vollen Wortlaut zu veröffentlichen, damit nicht beim leichtfertigen Gerede von der „deutsch-englischen Freundschaft“ die Schwierigkeiten übersehen werden, die einer solchen Freundschaft von englischer und von deutscher Seite her auch heute noch entgegenstehen.

Marschall Tito ist in Ungnade gefallen. Die Amerikaner haben ihre Finanzhilfe für Jugoslawien gekürzt. Was wir zur Unterstützung Jugoslawiens zu tun bereit waren, ist praktisch schon erledigt, und so können wir uns auf die Rolle des bloßen Zuschauers beschränken.

Warum muß Tito in der Ecke stehen? Etwa weil er ein Kommunist ist? Das ist er immer gewesen. Vielleicht aber weil er den ungarischen Oktoberaufstand nicht unterstützte? Das haben andere auch nicht getan. Aber steht er nicht auf freundschaftlichem Fuß mit Chruschtschow? Und wenn schon: es ist noch nicht lange her, da sah ich selbst – aus dem Fenster meines College – Chruschtschow vorbeigehen, eskortiert von höchst ehrenwerten Akademikern dieses Landes.

Nein, Titos Vergehen ist anderer Art: Er hat die DDR anerkannt. Warum auch nicht? Schließlich existiert dieser: Staat ja, und Tito hat lediglich die Tatsache der Teilung Deutschlands zugegeben. Das hat Dr. Adenauer geärgert. Die amerikanische Regierung aber – vor die Wahl zwischen Adenauer und Tito gestellt – kennt kein Zögern. Sie ist für Adenauer.

Nun, ich bin anderer Meinung. Ich will gar nicht an die Zeiten erinnern, als Tito sich damit beschäftigte, Deutsche umzubringen, und Dr. Adenauer sich – aus den ehrenhaftesten Gründen natürlich – versteckt hielt. Ich will auch nicht besonders darauf hinweisen, daß Tito eine ganze Menge Mut bewies, als er 1948 mit Stalin brach.

Tito ist Kommunist. Er ist ein Diktator. Er brachte seinen besten Freund Djilas ins Gefängnis, weil der es wagte, für größere politische Freiheiten einzutreten. Aber Tito hat es geschafft, Jugoslawien die Unabhängigkeit zu erhalten, und es ist nicht zuletzt ihm zu verdanken, wenn wir wenigstens auf dem Balkan Ruhe haben.

Freilich ist Tito auch kein Verbündeter von uns, und zweifellos trägt er auf beiden Schultern. Genauso zweifellos aber stellt er auch einen wirksamen Puffer zwischen West und Ost dar. Militärische Hilfe für Tito ist daher gut angelegtes Geld. Kann man dasselbe von Dr. Adenauer sagen?