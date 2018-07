Inhalt Seite 1 — Wichtig - und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gomulka säubert: Einen radikalen Feldzug gegen die oppositionellen Gruppen in der Partei hat der Generalsekretär der polnischen KP vor dem Zentralkomitee angekündigt. Seine Attacken richteten sich sowohl gegen die Stalinisten auf dem linken als auch gegen die Liberalen auf dem rechten Flügel. Gomulka ließ durchblicken, daß bei dieser großen Säuberung vielleicht sogar die Hälfte der jetzt 1,3 Millionen Mitglieder aus der Partei ausgeschlossen werden wird. Vieles deutet darauf hin, daß der polnische KP-Chef hierdurch einem weiteren Mitgliederschwund begegnen und versuchen will, der Partei den mehr und mehr verlorengegangenen Schwung zurückzugeben.

Nachdem Marschall Schukow am Wochenende von seinem Amt als sowjetischer Verteidigungsminister abberufen wurde, setzte in aller Welt ein Rätselraten darüber ein, ob dieser „Fall“ den roten Krieger wohl die Treppe hinauf- oder hinunter befördere. Inzwischn mehren sich indes die Anzeichen, die besagen, daß dem Parteisekretär Chruschtschow der Marschall (der ihm, wie es heißt, noch vor wenigen Monaten während der Molotow-Krise entscheidend geholfen hat) zu mächtig geworden wer. Wer aber zu mächtig wird im Sowjetstaat, gelangt an die Spitze – oder in die Wüste.

Die Regierungserklärung, die Bundeskanzler Adenauer am Dienstag vor den Bundestag abgab, erhielt durch eine sehr nachdrückliche außenpolitische Stellungnahme einen besonderen Akzent. Adenauer appellierte an die Staatsmänner und an die Völker des Western, sich in der NATO noch enger als bisher zusammenzuschließen. Mit dieser Regierungserklärung legte sich das neue Kabinett eindeutig auf seine außenpolitische Konzeption fest, die von den einen als „feste Haltung“ und von den anderen als „Politik der Stärke“ gekennzeichnet wird.

Ein Abrüstungsparlament? Der sowjetische Vorschlag, dem Plenum der Vereinten Nationen eine Art von Sonderparlament anzugliedern, das sich ausschließlich mit Abrüstungsfragen beschäftigen soll, ist vom Westen sehr skeptisch aufgenommen worden. Denn, so heißt es wie soll wohl ein großes Parlament bewältigen, was ein kleiner Ausschuß in vielen Monaten nicht schaffte?

Eisenhower und Macmillan haben sich während ihrer Londoner Konferenz auf eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Atomrüstung und der Raketenwaffen geeinigt. Außerdem kündigte der amerikanische Präsident seine Teilnahme auf der Pariser NATO-Tagung Mitte Dezember an. Die Piepföne des russischen Satelliten „Sputnik“ sind zwar verstummt – das deutliche Signal aber, das er der westlichen Welt gab, scheint gehört worden zu sein.