Mit der Vorlage der Geschäftsberichte für 1955 und 1956 hat die Allianz Versicherungs-AG, Berlin-München, die größte Sachversicherungsgesellschaft im Bundesgebiet, den durch die langwierige Umstellungs-Gesetzgebung verursachten Rückstand in der Berichterstattung aufgeholt. Der HV am 13. 12. wird vorgeschlagen, für beide Geschäftsjahre je 20 DM auf die einzelne Aktie auszuschütten. Das entspricht einer Dividende von 11,347 v. H. auf das eingezahlte Grundkapital. In den Sachversicherungsgesellschaften der Allianz-Gruppe (Allianz Versicherungs-AG, Frankfurter Versicherungs-AG, Bayerische Versicherungsbank AG und Globus Versicherungs AG) ist das Beitragsvolumen seit 1950 um rd. 147 v. H. gewachsen; in der gleichen Zeit hat sich das Sozialprodukt nur etwa verdoppelt. Die Verwaltung sieht darin einen Beweis, daß die Bedeutung der Versicherung strukturell gewachsen ist. Der Anteil der Allianz-Gruppe an den Prämieneinnahmen in der gesamten deutschen Sachversicherung beträgt rd. 25 v. H. und bei der Lebensversicherung etwa 15 v. H.

Für die prozentuale Verlangsamung des Zuwachses der Brutto- und Nettoprämien in 1956, die sich 1957 fortgesetzt habe, wird u. a. der gegenüber 1955 verringerte Zugang an Kraftfahrtprämien verantwortlich gemacht. Der Anteil der Kraftfahrtversicherung am Gesamtvolumen ist jedoch wieder leicht gestiegen. Hier erhöhte sich vor allem im Haftpflichtgeschäft der Schadensdurchschnitt weiter. Ein geringer Rückgang in der Schadenshäufigkeit, der sich 1956 erstmals zeigte, beeinflußte die Entwicklung nicht entscheidend. Der Gewinn in der Sparte geht auf das zufriedenstellende Ergebnis in der Fahrzeug- und Unfallversicherung zurück.

In einer Bilanzbesprechung wandte sich der Vorstand gegen eine Freigabe der Prämien in der Kfz-Versicherung, da einige Gesellschaften den Konkurrenzkampf nicht aushalten würden. In Frankreich stehe die größte Rückversicherungsgesellschaft, bei der die Kfz-Versicherung zusammenlaufe, vor dem Konkurs. In der Feuerversichecherung war der Prämienzuwachs 1956 höher als in allen vorhergegangenen Jahren. Ein erstmals seit 1948 wieder verzeichneter Verlust in der Transportversicherung wurde mit der scharfen internationalen Konkurrenz begründet. In der allgemeinen Haftpflichtversicherung hat sich die seit Jahren unbefriedigende Lage entspannt. 1956 wurde erstmals ein Gewinn erzielt nach einer Verlustperiode, die von 1948 bis 1955 insgesamt 34 Mill. DM Verlust gebracht hat.

Die Zahl der langfristigen Versicherungen stieg in den beiden Berichtsjahren um etwa 2 auf knapp 9 Millionen. Mit dem größeren Geschäftsvolumen ging eine Erhöhung der Schadens- und Deckungsrückstellungen sowie der Prämienüberträge in beiden Jahren um 123,26 einher. Die höhere Dotierung der Rücklagen soll das Verhältnis zwischen Nettoprämien und haftenden Mitteln bessern. Vermögensanlagen (ohne Bankguthaben) stiegen um knapp 105 auf 412,50 Mill. und betragen (einschl. Bankguthaben) z. Zt. rd. 511 Mill. Darunter befinden sich Wertpapiere und Anteile von rd. 200 Unternehmern. Die Beteiligungen erhöhten sich auf 58,9 Mill. DM (1954 : 28,5).

Der Vorstand der Allianz, die im laufenden Jahr über 500 Mill. DM Prämienaufkommen erwartet, beklagt, daß vor allem die Rentenreform zu höheren Regreßforderungen der Sozialversicherungsträger bei Personenschäden führe. Wegen der Rentendynamik würden Kapitalabfindungen mehr und mehr, abgelehnt. Auch die Forderungen auf Schmerzensgeld erhöhten sich ständig. Wenn bei den Gerichten die Tendenz herrsche, die soziale Gesinnung zu übersteigern, gelte es dabei zu beachten, daß dies zugleich eine Belastung des Versicherungsnehmers bedeute. t. r.