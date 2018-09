An die falsche Adresse sind die Klagen der Verbraucher gerichtet, daß sie van Einzelhändlern beim Herausgeben des Wechselgeldes In vielen Fällen statt der Kupfermünzen zu einem oder zwei Pfennig Bonbons oder andere geringwertige Waren erhalten. Der Einzelhandel sah sich zum Einführen der kritisierten „Bonbon-Währung“ wohl vor allem dadurch gezwungen, daß die Pfennigmünzen von der Bevölkerung achtlos zurückgehalten werden oder für lange Zeit in den Kindersparbüchsen verschwinden. Vielleicht aber horten auch angehende Ehefrauen nach der Tradition Ihrer Großmütter die Kupfermünzen wieder zum Kauf Ihrer Brautschuhe ...

*

Im Hamburger Hafen ist mit dem Eintreffen größerer Apfelsinenladungen aus Spanien die winterliche Hochsaison für Südfrüchte angelaufen. Das größere Angebot an Südfrüchten dürfte sich als wirkungsvoller Preisregulator auswirken, zumal deutsches Obst als Folge der Frostschäden im vergangenen Frühjahr „Spitzenpreise“ erklommen hat. 1956 waren von 591 000 t Obst und Südfrüchten, die in Hamburg gelöscht wurden, rund 220 000 t Apfelsinen. In diesem Jahr ist – wegen der hohen Obstpreise – mit einem weit stärkeren Import zu rechnen.

*

In Japans Außenhandel hat das Vordringen der europäischen Konkurrenz auf dem chinesischen Markt Angst und Schrecken ausgelöst. Tokio befürchtet, von der europäischen Industrie im Wettbewerb um den chinesischen Markt überflügelt zu werden. Japanische Exportkreise forderten die Regierung daher auf, die festgefahrenen Handelsbesprechungen mit China schleunigst zu einem Abschluß zu bringen. Hoffentlich beschränkt sich Japan dann nicht darauf, den Rotchinesen „nachempfundene“ westdeutsche Erzeugnisse – etwa Kameras und beispielsweise Lloyd-Personenwagen – zu offerieren.