Gemeinnützige Baugenossenschaft der Erwerbslosen, Heimatvertriebenen und Fliegergeschädigten hieß die Gesellschaft. Ihr Zweck schien gut, Denn in den Satzungen stand, daß sie als „gemeinnütziges Wohnungsunternehmen“ ausschließlich den Zweck verfolge, den Mitgliedern zu angemessenen Preisen gesunde und zweckmäßig eingerichtete Kleinwohnungen zu verschaffen. Der Start im Gründungsjahr 1950 ließ nichts zu wünschen übrig: es fanden sich genügend Leichtgläubige, die, von der Wohnungsnot bedrängt, ihre Spargroschen der Genossenschaft anvertrauten und schon von einem eigenen Heim am Waldrand in der Nähe eines oberpfälzischen Ortes träumten.

Aber daraus wurde nie etwas. Bereits zweieinhalb Jahre später, im Herbst 1952, war die Gesellschaft konkursreif, und ein gut Teil der Mitglieder war damit nicht nur um die Hoffnung auf eine Wohnung gebracht, sondern auch um die letzten Ersparnisse.

Es begann damit, daß der inzwischen verstorbene Münchener Polizeipräsident Franz Xaver Pitzer, eine reichlich zwielichtige Erscheinung im Nachkriegs-München, im Februar 1952 den Vorständen der Baugenossenschaft zum Ankauf eines Waldgeländes in der Nähe des Ortes Greißelbach bei Neumarkt in der Oberpfalz riet. Es wurde sofort zugegriffen und ohne Genehmigung des Aufsichtsrates und ohne Kenntnis der Genossen ein Kaufvertrag mit dem Grundstückseigentümer abgeschlossen. Preis: 280 000 Mark. Das Terrain sollte, laut Vertrag, aufgeteilt und an die Genossenschaftsmitglieder für Kleinsiedlerstellen verkauft oder im Erbbaurecht vergeben werden. Soweit schien alles in bester Ordnung.

Nun aber begann das undurchsichtige Doppelspiel der beiden Bevollmächtigten der Genossenschaft. Einerseits wurde ein Erschließungsplan in Auftrag gegeben, das Waldstück parzelliert und für die einzelnen Parzellen Pächter oder Käufer geworben. Andererseits bot die Genossenschaft – noch nicht einmal im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen – dieses Terrain in einigen westdeutschen Tageszeitungen als „Industriegelände bei Nürnberg“ zum Kauf an. Nicht genug damit: der für eine spätere Besiedlung notwendige Kahlschlag war überhaupt nicht genehmigt und der zuständige Landrat Dr. Otto Schedl (heute bayerischer Wirtschaftsminister) hatte den Genossenschaftsvertretern deutlich zu verstehen gegeben, daß auch die Errichtung einer Wohnsiedlung auf dem angekauften Grund nicht genehmigt werden würde.

Bis zur Baugenehmigung kam es freilich gar nicht mehr. Drei Monate nach dem Ankauf des Geländes hätte der Kaufpreis bezahlt sein müssen – der Verkäufer wartete vergeblich auf das Geld. In der Genossenschaftskasse war inzwischen völlige Ebbe eingetreten. Rasch versuchten die beiden Vorstände noch, die interessierten Siedler mit der Zusicherung hinzuhalten, man erwarte von staatlicher Seite Kredite. Doch davon konnte keine Rede sein. Die Genossenschaft machte Konkurs.

Jetzt stehen ihre beiden bevollmächtigten Vertreter vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts München I. Es sind Dr. Arnold Hille, erster Vorstand der Genossenschaft, und der Kaufmann Franz Kreupl, zweiter Vorstand.